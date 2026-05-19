PAUL & JOE BEAUTEのヘアケアコレクション誕生♡頭皮から美髪へ導く新習慣

PAUL & JOE BEAUTEから、髪だけでなく頭皮ケアまで叶える新しいヘアケアコレクションが2026年6月1日（月）に登場します。毎日のバスタイムが楽しみになるような、おしゃれなパッケージと爽やかな香りにも注目♡ スカルプケアからヘアオイルまで幅広いラインアップで、うるおいに満ちたふんわりツヤ髪へ導いてくれるアイテムが勢ぞろい。自分へのご褒美にもぴったりな新作をチェックしてみてください。

頭皮から整えるスカルプケア

今回のヘアケアコレクションは、“髪の美しさは頭皮から”という考えに着目したラインアップが魅力です。

「ポール ＆ ジョー スカルプ スクラブ」は、240g・5,500円。ソルトスクラブ※₁配合で、シャンプーだけでは落としにくい頭皮の汚れやにおいをすっきりオフ。

大きさの異なるスクラブが頭皮に心地よくなじみ、マッサージしながら健やかな頭皮環境へ導きます。

さらに「ポール ＆ ジョー スカルプ ＆ ヘア シャンプー」は300ml・3,080円。微細な泡が髪と頭皮をやさしく包み込み、余分な汚れを落としながらうるおいをキープ。

きしみにくく、なめらかな洗い上がりを叶えます。

頭皮と髪を同時にケアしたい方には、「ポール ＆ ジョー スカルプ ＆ ヘア トリートメント」もおすすめ。200g・3,520円で、ノンシリコーン処方を採用。

頭皮にも直接使えて、ふんわり感とツヤ感を両立した仕上がりを目指せます。

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ツヤ髪を叶えるヘアケアアイテム

ツヤ感やまとまりを重視したい方には、デイリー使いしやすいヘアケアアイテムも豊富にラインアップ。

「ポール ＆ ジョー グロッシー ヘアコンディショナー」は300g・3,080円。軽やかなテクスチャーで髪全体に素早くなじみ、置き時間なしでもなめらかな指通りに。

髪表面を整え、まるで天使の輪のようなツヤ髪へ導きます。

「ポール ＆ ジョー トリートメント ヘアオイル」は80ml・4,400円。髪の内部と外部をWでトリートメントし、ダメージを受けた髪もしっとりまとまる仕上がりに。

熱ダメージや枕との摩擦から守る設計なのも嬉しいポイントです。

また、「ポール ＆ ジョー スムージング ヘアミスト」は100ml・2,200円。オイルinウォーターの2層ミストで、サラサラ感とうるおい感を両立。

朝のスタイリング前やお直し用としても活躍してくれます♪

限定キット＆香りにも注目

ヘアケアラインのデビューを記念した「ポール ＆ ジョー ヘアケア キット【限定品】」も登場。

価格は2,750円で、シャンプー80mlとコンディショナー80gのミニサイズがセットになっています。初めて試す方やギフトにもぴったりです。

香りは、シトラスとリーフィーグリーンを組み合わせたフローラルグリーン。爽やかな地中海の風を感じるような、フレッシュで開放感のある香りが広がります。

スカルプスクラブは、さらにスパイシーなアクセントを加えた特別感のある香りに仕上げられているのも魅力です。

まとめ

PAUL & JOE BEAUTEの新ヘアケアコレクションは、頭皮ケアからツヤ髪ケアまでトータルで楽しめる贅沢なシリーズ。

機能性だけでなく、心ときめくデザインや香りにもこだわっているので、毎日のヘアケア時間が特別なひとときになりそうです♡

夏のダメージが気になる季節に向けて、自分にぴったりのアイテムを取り入れて、ふんわりツヤめく美髪を目指してみてください。