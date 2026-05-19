キスミーの人気眉マスカラがサンリオキャラクターズ仕様に♡夏限定デザイン登場

キスミー ヘビーローテーションの大人気眉マスカラ「カラーリングアイブロウＥＸ」が、サンリオキャラクターズとコラボした夏限定デザインで登場♡2026年6月8日（月）より数量限定で発売されます。日焼けしたキャラクターたちや爽やかなブルーキャップなど、夏気分を盛り上げる遊び心たっぷりのパッケージに注目です♪

人気カラーがサンリオ仕様に♡

キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウＥＸ

価格：各924円(税込)

今回の限定デザインでは、人気カラー4色それぞれにサンリオキャラクターズをデザイン。

03×ハローキティ/04×クロミ/09×ポムポムプリン/12×シナモロール

日焼けしたキャラクターたちのデザインに、ブルーキャップやカラフルなロゴを合わせた夏らしいパッケージが魅力♡お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日の眉メイクを楽しめます。

発売日：2026年6月8日（月）数量限定発売

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ふんわり自然な垢抜け眉へ♪

「カラーリングアイブロウＥＸ」は、薄膜フィルム処方を採用しているため、塗った後もパリッと固まりにくく、自眉のようなふんわり質感をキープ。

さらに、ひと塗りでしっかり発色し、黒眉をきれいにカバー。眉毛1本1本を自然にカラーリングして、抜け感のある垢抜け眉に仕上げてくれます♡

ブラシは短め＆軸長めのコンパクト設計なので、地肌につきにくく、細かな部分まで塗りやすいのも嬉しいポイントです。

汗ばむ季節にも頼れる機能性♡

夏メイクに欠かせないのが、落ちにくさ。「カラーリングアイブロウＥＸ」は、汗・水・皮脂・こすれに強いマルチプルーフ処方を採用しています。

長時間きれいな眉をキープしながら、フィルムタイプなのでオフはぬるま湯で簡単♪毎日使いしやすいのも魅力です。

さらに、美容液成分パンテノール（眉毛保護成分）配合で、眉毛にツヤとハリを与えながらケアできるのもポイント。可愛さと機能性を兼ね備えた、この夏注目の限定コスメです♡

夏気分を盛り上げる限定コスメ♡

サンリオキャラクターズの可愛さと、キスミーの実力派眉マスカラがコラボした今回の限定デザイン♡毎日のメイク時間をもっと楽しく、気分まで明るくしてくれそうです。数量限定発売なので、気になるカラーや推しキャラクターはぜひ早めにチェックしてみてください♪