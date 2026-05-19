東京ばな奈の夏限定「ももまる」が可愛すぎる♡白桃バナナ味の新作スイーツ登場

東京ばな奈から、夏限定の新作スイーツ『東京ばな奈ももまる 白桃バナナ味、「見ぃつけたっ」』が2026年6月1日（月）より登場します。可愛いミケネコ柄のスポンジに、白桃とバナナを合わせた爽やかなカスタードクリームをたっぷりイン♡ 見た目の愛らしさと本格的な味わいを両立した、夏にぴったりの新感覚スイーツです。思わず写真を撮りたくなる“ももまる”の魅力をたっぷりご紹介します。

ミケネコ「ももまる」が新登場

東京ばな奈の人気アニマルシリーズに、新しい仲間“ももまる”が仲間入り！ 黒猫「ぶにゃんこ」の弟分として誕生した、やんちゃなミケネコです。チャームポイントは、おなかに描かれた桃印。

思わずキュンとしてしまう愛らしい表情やポーズが魅力です。

スポンジケーキにはミケネコ柄がデザインされていて、ふわふわ食感もポイント。中には、ジューシーな白桃とほんのり甘いバナナを合わせた白桃バナナカスタードクリームがたっぷり入っています。

爽やかさとコクを同時に楽しめる味わいで、暑い季節にもぴったりです。

さらに、冷蔵庫で少し冷やして食べると、よりひんやり爽やかな美味しさに♡ アイスティーとの相性も抜群です。

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6種類の絵柄にも注目♡

“ももまる”の絵柄は全部で6種類。招き猫ポーズや、まったりした表情、お口に手を添えたキュートな姿など、どれも愛らしさたっぷりです。

中でも特に注目したいのが、おなかの桃印がハートになった“ラッキーももまる”。出会えたらハッピーな気分になれそう♪

絵柄はランダム仕様なので、どの“ももまる”が入っているかは開けてからのお楽しみです。

※お菓子の絵柄はランダムです。1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

商品情報＆販売店舗まとめ

『東京ばな奈ももまる 白桃バナナ味、「見ぃつけたっ」』は、4個入・8個入・12個入の3サイズ展開です。

価格：4個入 756円（税込）／8個入 1,404円（税込）／12個入 2,095円（税込）

販売店舗は、「東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）」「東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店」「東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店」、羽田空港内の対象ショップなど。※店舗によって取扱サイズが異なります。

また、通販でも購入可能。公式オンラインショップ「パクとモグ」や楽天市場店、Yahoo!店などでは2026年6月1日（月）10:00より受付開始予定です。

販売期間：2026年6月1日（月）～9月9日（水）頃

※8個入のみ通販対応。

※受付期間中でも商品がなくなり次第終了となります。

まとめ

35周年を迎えた東京ばな奈から登場する夏限定の“ももまる”は、可愛さと美味しさをどちらも楽しめる特別なスイーツ♡

白桃×バナナの爽やかな味わいと、ミケネコ柄のキュートなデザインは、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりです。

お気に入りの“ももまる”やラッキーハート柄を探しながら、夏だけの特別な東京ばな奈をぜひ楽しんでみてください。