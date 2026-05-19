今月16日に、高岡市の街なかで寺などが焼けた火事で、火元の寺の住職が昨夜、取材に対して火が出たときの状況を語り、おわびの言葉を述べました。また、警察や消防の調べでは、焼けた建物は13棟にのぼることがわかりました。



大法寺 栗原啓允住職

「本当に近隣の皆さまに、大変な火災に関するご迷惑をかけまして。本当に、この場で大法寺の住職として、本当におわび申し上げたいと思います」





今回の火事で火元となり、本堂などが焼けた大法寺の栗原啓允住職です。昨夜、取材に応じました。警察や消防によりますと、今月16日の夜、高岡市利屋町の大法寺から火が出て、本堂や、住居部分である庫裏などが焼けたほか、周辺の建物にも燃え広がりました。出火当時、1人で庫裏の部屋にいたという栗原住職は。大法寺 栗原啓允住職「私が確認したのは、とにかく黒煙がお寺じゅうに充満してたということだけなので。庫裏でね、なんか聞いたことのない音がしたので。これ何の音だろう、と思って出てみたら、もう、煙」火事の後、栗原住職が身を寄せている高岡市内の寺では、きのう、大法寺の檀家の総代会が開かれました。住職と檀家総代が今後の対応を話し合い、まずは周辺への謝罪から始めることを確認しました。檀家総代 酒井立志さん「言葉がないです。ひとつひとつ丁寧に進めていかねばならない、という認識を持って解散しました」また大法寺は、永代供養墓や納骨堂などを設け、無縁仏にも対応してきました。栗原住職は、これらの施設に被害はなかったと話しました。消防と警察によりますと、今回の火事の被害は、きょうわかっている範囲で大法寺では庫裏を含む本堂と納骨堂の2棟に加えて、寺周辺の住宅8棟のほか、寺からおよそ60メートル離れた通町御車山交流館と、交流館隣りの空き家2棟の、あわせて13棟にのぼっています。また、寺の敷地内に駐車していた車１台にも被害が確認されました。特に大法寺の本堂や庫裏は激しく焼けていて、全焼とみられます。火事の前と後で比較してみると、建物が広い範囲で跡形もなくなっていることがわかります。消防と警察は引き続き、寺に火の気があったのかなど、火事の原因や被害の規模を調べています。