澤越玲佳キャスター

「この暑さで食べたくなるのが、冷たい食べ物ですよね。こちらのお店では、まだ5月なんですが、夏限定のメニュー・そうめんが販売されています」



富山市の麺専門店アラキです。



季節外れの暑さを受けて、本来は7月から提供する夏の限定メニュー「そうめん」を一足早くきのうから販売しました。



澤越玲佳キャスター

「結構ボリューミーですね。ではいただきます。火照った体にこの冷たい素麺、沁みわたりますね」





昼どきの店内、そうめんを求める人の姿が見られました。そうめんを注文「おいしいですよ。暑いですからね、きょうは。そうめんやるっていう情報が入って、さっそく食べに来ないと、と思って来ましたね」そうめんを注文「おいしいですよ。（Q食べると涼みますか）そうですね。落ち着くというか」店によりますと、きのうときょうの2日間でおよそ50人がそうめんを注文したということです。一方、この暑さをものともせず、熱々のラーメンを注文する人も多くいました。ラーメンを注文「やっぱり暑いときに、熱いラーメンを食べるというのが、この時期の醍醐味」店は限定のそうめんを、あすまで販売するということです。