季節外れの暑さを受けて…限定メニューを一足早く 富山市の麺専門店
澤越玲佳キャスター
「この暑さで食べたくなるのが、冷たい食べ物ですよね。こちらのお店では、まだ5月なんですが、夏限定のメニュー・そうめんが販売されています」
富山市の麺専門店アラキです。
季節外れの暑さを受けて、本来は7月から提供する夏の限定メニュー「そうめん」を一足早くきのうから販売しました。
澤越玲佳キャスター
「結構ボリューミーですね。ではいただきます。火照った体にこの冷たい素麺、沁みわたりますね」
そうめんを注文
「おいしいですよ。暑いですからね、きょうは。そうめんやるっていう情報が入って、さっそく食べに来ないと、と思って来ましたね」
そうめんを注文
「おいしいですよ。（Q食べると涼みますか）そうですね。落ち着くというか」
店によりますと、きのうときょうの2日間でおよそ50人がそうめんを注文したということです。
一方、この暑さをものともせず、熱々のラーメンを注文する人も多くいました。
ラーメンを注文
「やっぱり暑いときに、熱いラーメンを食べるというのが、この時期の醍醐味」
店は限定のそうめんを、あすまで販売するということです。