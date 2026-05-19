これからの季節、さらに暑さが増していく中、日々の暮らしに欠かせないのがエアコンです。しかし中東情勢の緊迫が、エアコンの取り付け工事にも影響を及ぼすことが懸念されています。



森本千瑛記者

「これから暑くなってくる時期に欠かせないエアコン。それを設置するために必要な、あらゆる部品が中東情勢の影響を受け、品薄や値上げとなっています」



県内はきょうも、最高気温が30度以上の真夏日となったところがありました。





この夏も厳しい暑さが予想されています。先週、富山市のお年寄りが1人暮らしの住宅で、エアコンの付け替えの工事が行われていました。工事の依頼は暑くなるにつれて増えていき、7月から8月にピークを迎えます。この日も作業員は手際よく工事を進めていきますが、気になるのは。作業員「化粧カバーと電線・銅管 接続の部材が、いま中東情勢で問題になっています。ほとんどです」今回のエアコン取り付けを受注していたのが、富山市にある「K-DIC」。家電の販売・取り付けに加えて、住宅機器の販売も行う、まちの電気屋さんです。中東情勢が緊迫化して以降、黒田保光社長には頭を悩ませていることが。K-DIC 黒田保光社長「商品自体はちゃんと出荷されてきています。ただそこで使う、エアコンを工事するための部材が入らない状態になっています。『受注をしばらく停止させてもらう』という連絡が先にFAXで来た。4月の半ばくらいだったと思います。言われてみれば、ナフサを使っている（製品）とわかったのですが、全然意識していない時の連絡だったので驚きでした」例えば、エアコンの室内機と室外機を繋ぐ配管を覆っている、断熱効果のある被覆はナフサから作られています。今月上旬には、価格が2年前と比べて3倍以上になりました。エアコン工事にかかわる部材の仕入れ金額は、全体で15％から20％値上がりしています。幸いその後、担当者から「なんとか去年ベースで出荷する」と連絡が来たため、現時点では去年並みの件数であれば、エアコンの工事はできそうです。ただ、本格的に暑くなってから工事が殺到するのを防ぐためにも「今のうちから試運転をして早め早めの購入や工事をお願いしたい」と黒田社長は話します。K-DIC 黒田保光社長「暑くなってからエアコンをつけるのではなく、今くらいの時期に温度を下げて一番低い温度で動かしてみてほしい。室内機・室外機の音を聞きながら、ちゃんと冷たい風が出るかどうかチェックしてほしい」そして、影響が出ているのは、エアコンのような家電製品の取り付けだけではありません。森本千瑛記者「私たちが何気なく暮らしている家の中。例えばお風呂場、それから食事を作るキッチン。こういったところにも、たくさん石油由来のナフサ製品が使われています」住宅関連の製品は多岐に渡り、それらはパズルのピースのようにどれも代わりが利きません。K-DIC 黒田保光社長「ホース、壁、床、風呂桶、LEDの表面もそう。見えないところも、L字の排水トラップ、その先の配管もすべてナフサ由来の商品。この一つがないだけでお風呂として出荷できないので、製造できずに発注がストップになってしまう。キッチンもそう。LEDのランプ（のカバー）、（レンジフードの）ボタン、排水のところもすべて。キッチンから伸びている蛇腹ホースもナフサ由来のもの」また、これらの部品一つ一つを包装する緩衝材も、石油由来で品薄となっています。工事ができないと、業者にとってもその分の売上げが入らないため、影響は大きいと言います。K-DIC 黒田保光社長「まちの電気屋の仲間がいますので、組合の中で皆で知恵を出しながら、どこかに余っていれば融通してもらうような、そんな協力が（難局を乗り越えるために）必要だと思っています」