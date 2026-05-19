グラモアのパフュームブラが進化♡快適さと美シルエットを両立した育乳ブラ

育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」の人気アイテム「パフュームブラ」が、発売10周年を記念してリニューアル♡ホールド感はそのままに、より軽やかでナチュラルな着け心地へと進化しました。美しいバストラインを叶えながら、繊細なレースデザインで気分まで華やかに。長年愛され続ける理由が詰まった新作に注目です♪

離れ胸＆平胴体型に嬉しい設計

「パフュームブラ」は、ワイヤー円隔を広めに設計しているのが大きな特徴。

乳間が離れている方や平胴体型に悩む方でも、流れたお肉をしっかり中央へ寄せて、美しいバストラインへ導いてくれます。

ふっくらとしたデコルテを演出し、横から見たシルエットまで女性らしく整えてくれるのも魅力♡

グラモアブラ譲りの安定感あるホールド力で、快適さと補整力を両立しています。

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軽やかさを叶える10周年リニューアル

今回のリニューアルでは、“もっと軽やかに、自分らしく美しく”をテーマにアップデート。

リフトパーツとバックパーツには、通気性に優れたパワーネット素材を採用し、よりナチュラルで軽やかな着け心地を実現しました。

さらに、カップの深さを見直し、フィット感もアップ。パッド形状は「グラモアブラ」と同仕様へ変更され、安心感のある着用感へ進化しています。

艶感のあるデザインから、シアー感のある大人っぽい印象へ変わったことで、年齢を重ねても長く愛用しやすい一枚に♡

定番カラー＆予約特典をチェック♡

パフュームブラ

価格：4,950円(税込)/予約特別価格：3,500円(税込)

サイズ：B～C65～75、D～G65～80

リニューアル第一弾では、毎日使いやすい「ブラック」と「スキン」の2色を展開。

繊細なレースをたっぷり使用した華やかなデザインで、補整ブラに見えないおしゃれさも人気の理由です。

【販売スケジュール】

予約期間：2026年5月8日（金）AM10:00～5月25日（月）AM9:59

発売日：2026年5月25日（月）

予約期間中は特別価格で購入できるので、気になっていた方はこの機会をお見逃しなく♪

毎日に寄り添う“美胸ブラ”♡

10周年を迎えた「パフュームブラ」は、補整力だけでなく、心地よさやデザイン性までアップデートされた大人女性に嬉しい一枚♡毎日を快適に過ごしながら、自分らしい美しさを引き出してくれる存在になりそうです。軽やかな着け心地と美シルエットを、ぜひ体感してみてください♪