◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手が18日、今季8度目の登板で7回1失点の好投を披露。ドジャースのブランドン・ゴームスGMが佐々木投手を称賛しました。

ここまで7戦1勝となかなか勝利を上げられなかった佐々木投手。それでも18日のエンゼルス戦では、7回91球、4安打、8奪三振、1失点の圧巻の投球を披露しました。ドジャースでは先発ローテを担う2人の投手が故障者リスト入りしており、チームに暗雲が立ち込めている中、うれしいニュースとなりました。

ドジャースのゼネラルマネージャーを務めているゴームスGMは、佐々木投手について、「彼は本当に順調に成長を続けていて、登板のたびに着実に積み重ねています」と評価。

18日の登板では特にストレートの制球力を評価し、「初球ストライク率が70％以上と非常に高かったのが印象的でした。こうした指標を見ると本当に期待が高まります。これは持続可能な成長だと感じています。彼は登板を重ねるごとに良くなり、自信も増しているのが分かります。私たちの取り組みには大いに期待できる状況です」と答えました。

さらに他球種についても、「彼は他の球種と併せて非常にうまくピッチトンネルを作り出していて、昨日のスライダーもとても良かった。ゾーン全体に動くストレートとのトンネルの組み合わせがより深まったことで、マウンドでの成功につながったと思います」と考察。

佐々木がこれまで以上にコミュニケーションを取る姿勢を見せていることに関しては、「彼は素晴らしい仕事をしましたし、私たちのコーチ陣も素晴らしい成果を上げています。朗希は彼らと一緒に非常に熱心に取り組み、多くの対話を重ねています。NPBから来る選手たちが直面する困難さは理解できます。適応すべきことが多く、さらに怪我の問題もあります。彼が投げられるかどうかは問題ではありません。それは10月に確認済みです。コミュニケーションや信頼、関係性が育ち始めており、良い組み合わせになっていると思います」と答えました。