バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で行われた。今季限りでサントリーを退団するアウトサイドヒッターの高橋藍は、２季連続でレギュラーシーズンベスト６、ベストレシーブに選ばれた。「今季、レギュラーシーズン優勝と、一番印象に残っているのはファイナル。非常にタフな試合で、大阪ブルテオンに敗れてしまったけど、レベルの高い試合をＳＶリーグでできたことを非常にうれしく思います。また次のステージでも頑張っていきたい」と笑顔だった。

ベスト６の表彰後、すぐにベストレシーブを受賞し再び登壇した高橋。「すぐ出て、すぐ来たんですけど（笑）」と観客から笑いを取ると、「２シーズン連続で選ばれたことをうれしく思っています。アウトサイドヒッターではあるけれど、レシーブ力は強み。世界ＮＯ．１のアウトサイドヒッターを求めていきたい。さらに高みを目指してやっていきたい」と語った。

高橋の今季レギュラーシーズン（ＲＳ）で、アタック決定率リーグ２位、サーブ効果率３位、サーブレシーブ成功率４位の好成績を残していた。チームはＲＳ優勝だった。