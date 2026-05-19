秋田の郷土芸能、お酒や食が楽しめるイベントが今月30日と31日に開かれます。



県内各地の多彩な魅力が秋田市の中心市街地に大集合します。



去年、大人気だった「シューイチ全国うまいもの博」も連携イベントとして開催されます。

今月30日と31日に、秋田市の中心市街地で開催される「まるっと秋田博2026～まるごと体験！秋田の郷土芸能と酒と食～」。





■秋田グルメで大満足！

県内の活性化を目的に、まるっと秋田博実行委員会事務局が主催して開かれます。「秋田竿燈まつり」をはじめとする大迫力の芸能ステージに加え、秋田の自慢の地酒やこだわりのグルメが味わえるイベントです。去年まで開催されていた「これが秋田だ！食と芸能大祭典」の内容を一部リニューアルし、パワーアップさせたものです。今年はまるっと秋田博応援団として俳優の生駒里奈さんも登場する予定で、見て、食べて、体験して、秋田の熱気をまるごと体感できる特別な2日間です。

メイン会場は「エリアなかいち」です。



秋田が誇るブランド肉や旬の食材を用いた秋田グルメの屋台が軒を連ね、秋田のおいしい地酒、地ビールが訪れた人たちを迎えます。



各市町村のPRブースも設置されていて、その土地ならではの特産品や観光情報に触れ、秋田の魅力を再発見できます。



ステージでは、まるっと秋田博応援団の生駒里奈さん、堀井美香さん、そしてMCの相場詩織さんが登場し、会場を盛り上げます。



さらに、県内トップスポーツチームによるPRタイムや、活気あふれる音楽ライブ、お笑いステージなど、多彩なプログラムも予定されています。



【開催場所・日時】

◆秋田フードフェスエリア

エリアなかいち

30日（土）10：00～20：00 / 31日（日）10：00～17：00



◆秋田グルメ屋台エリア

アゴラ広場

30日（土）10：00～20：00 / 31日（日）10：00～17：00



◆市町村観光物産PRエリア

秋田駅前大屋根通り

30日（土）/ 31日（日）両日10：00～17：00

■秋田の伝統を体感！

秋田市文化創造館では「秋田竿燈まつり」「土崎港曳山まつり」の港ばやしをはじめ、県内各地に伝わる多彩な郷土芸能が披露されます。



会場に響き渡るお囃子の音色、演じ手たちの気迫あふれる臨場感を間近で楽しむことができます。



屋外の「ふれあいステージ」では、実際に芸能に触れられる体験の場もあります。



また、工芸品の制作体験ブースも設けられるほか、県内各地の伝統工芸品や作家作品の販売もあります。



秋田の風土が育んだ工芸品の魅力を堪能できるということです。



【開催場所・日時】

秋田市文化創造館

30日（土）10：00～19：00 / 31日（日）10：00～17：00

※工芸体験エリアは両日とも17：00まで

■連携イベントも開催！

また連携イベントとして、去年、大人気だった「シューイチ全国うまいもの博」が開催されます。



厳選のこだわりグルメが秋田西武に大集合します。



【開催場所・日時】

西武秋田店 地階=催事場

30日（土）9：30～19：30 / 31日（日）9：30～19：00

※「シューイチ全国うまいもの博」は5月29日（金）～6月7日（日）の期間開催しています。

■旅行支援キャンペーンも開催中！

イベント開催期間は、「Go To Akita!秋田県得旅キャンペーン」が実施されています。



このキャンペーンは、対象の宿泊施設を割り引きで利用できる宿泊クーポンが配布されます。



指定の予約サイトから予約するだけで、宿泊料金が最大\12,000割引になります。



宿泊対象期間：令和8年5月15日（金）チェックイン～ 7月31日（金）チェックアウトまで



この機会に、ゆったりと宿泊しながら、まるっと秋田博を楽しんでみてはいかがでしょうか。

▶詳細はこちら

https://tokutabi.akita-fun.jp/



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まるっと秋田博2026公式ウェブサイトはこちらから

https://akitahaku.jp/