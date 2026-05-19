Toshlが、新曲「ブチかませ」を5月20日に配信リリースする。

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同楽曲は、ボカロP さたぱんPの作詞、作曲によるもので、Toshlにとって初めてのボカロPとのコラボレーションとなる。

さらに、配信当日に同楽曲のMVも公開される予定。アニメーションで描かれる同MVは、さたぱんPのMVを手掛ける映像作家 内田清輝・グ弍（PicassoTrigger）によるものとなる。

＜Toshl コメント＞

もし自分が“ボカロ”の世界に入ったら、一体どんな化学反応が生まれるのだろう？

そんな想いから、今回、IM A SINGERとしての一つの試練として、僕にとって未知の音楽表現である“ボカロ”の世界に飛び込んでみました。

『ブチかませ』には、時代や常識に縛られず、魂を解き放つようなエネルギーが迸っています。

そして今回、この楽曲を通して、さたぱんPさんと出逢えたことにも心から感謝しています。

レコーディングも、これまでにない感覚の連続で、とってもエキサイティングでした。

違う次元へ、自分をブチ破って、新たに“ブチかました”Toshlを感じていただけたら嬉しいです。

＜さたぱんP コメント＞

「ブチかませ」という言葉が持つ真っ直ぐな衝動を核に、聴き終わった後に熱が残るような体験を追求しました。Toshlさんの圧倒的な存在感を持つ歌声を最大限に活かすため、激しさと叙情性を行き来するスケール感のあるサウンドを意識して制作しました。RECでは僭越ながらも言葉の勢いやニュアンスをディレクションさせて頂きました。楽曲の仕上げまで一貫して手掛け、楽曲の世界観を最後まで丁寧に磨き上げました。

（文＝リアルサウンド編集部）