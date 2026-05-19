商用バンなのに「GTI風」仕様

フォルクスワーゲン英国法人は2026年4月1日、商用バン「トランスポーター」の最上級グレードとなる「スポーツライン」の注文受付を開始しました。



商用バンでありながらスポーティな仕上がりを追求したこのモデルについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

トランスポーターは1950年に初代モデル「T1」が誕生して以来、75年以上にわたって多くのユーザーに支持されてきた商用バンです。

【画像】これが“新”「スポーツ商用バン」です！ 画像で見る（46枚）

現行モデルにあたる「T7」には最新のプラットフォームが採用されており、標準モデルの代表的なボディサイズは全長5050mm×全幅2032mm×全高1903〜1980mm、ホイールベースは3100mmと、かなり大柄な設計となっています。

なおトランスポーターには、荷室の広さを重視した「パネルバン」や乗員輸送も想定した「コンビ（Kombi）」など、用途に応じた複数のボディ形状が用意されています。

今回受注が始まったスポーツラインは、商用バンという枠組みを超えたスポーティな外観が最大の特徴です。

エクステリアにはスタイリッシュな前後バンパーとサイドスカート、リアスポイラー、グロスブラックのグリルが採用されています。

フロントグリルには専用の赤いラインが配され、フォルクスワーゲンのスポーツモデル「GTI」を想起させるデザインとなっています。テールライトはフルLEDによる立体的な造形を採用しました。

足まわりでは、アイバッハ製スプリングを用いて29mm低められたサスペンションと、専用の19インチ・ダイヤモンドカット・アルミホイールを組み合わせています。標準モデルと比較して、より低重心でシャープな走りが期待できます。

インテリアには、エンボス加工と赤いステッチが施されたエコレザースポーツシート、ヒーター付きレザーステアリングホイール、スポーツライン専用フロアマットを装備します。

このほかイルミネーション付きメタルスカッフプレート、フットウェルライティング、ハイグロスブラックのディスプレイサラウンド、イルミネーション付きサンバイザーなども備わり、スポーティな雰囲気を演出しています。

安全・利便装備も充実しており、セーフロック付きキーレスアクセス、エリアビューカメラ、ヒーター付き電動格納ミラー、先進運転支援システム（ADAS）が標準装備として設定されています。

パワートレインには最高出力170psを発生する2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジン（TDI）が搭載され、8速ATと組み合わされています。

ラインナップは2種類で、荷物輸送を主用途とする「T32 パネルバン スポーツライン SWB 170 PS 2.0 TDI 8速AT」と、5人乗りの「T32 コンビ スポーツライン SWB 170 PS 2.0 TDI 8速AT」が用意されています。

英国市場での販売価格は、パネルバンが5万1105ポンド（約1082万円、2026年5月中旬時点）、コンビが5万3085ポンド（約1124万円）からとなっています。

商用バンながら、GTIシリーズのようなスポーティさを追求したモデルということもあり、SNSなどには多くのユーザーから関心が寄せられ、さまざまなコメントが投稿されています。

「めちゃくちゃカッコいい！ 商用車とは思えないスタイリッシュさ」「フロントの赤いラインと、アイバッハサスによる絶妙なローダウンの組み合わせが引き締まっていて最高」など、商用バンの枠を超えたスポーティで洗練されたスタイリングに対する高評価が集まっています。

また、「ギラギラしたフロントマスクの国産高級ミニバンよりも、こういうシンプルかつ欧州らしいスポーティな走りのバンの方が圧倒的に好み」「仕事用の車であっても、こういう個性的で『走り』を楽しめるデザインを選べる環境が羨ましい」など、走りを重視した味付けに対しても好評です。

さらに、「日本でも並行輸入ではなく、正規ディーラーで扱ってくれたら絶対にマニア受けするはず」「コンビなら、日本でもファミリーカー兼趣味車として大人気になりそう。ぜひ導入してほしい」など、国内導入を期待するコメントも見られます。

現時点では英国市場向けとして受注が開始されたこのスポーツラインですが、他市場への展開や今後の派生モデルについては追って案内されるものとみられます。

日本市場における動向についても、今後のフォルクスワーゲンからの情報に注目したいところです。