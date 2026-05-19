茶摘みのシーズンです。岡山県新見市の農園でも、おととい（17日）から「紅茶用の茶葉の摘み取り」が行われています。今年の出来具合はどうなのでしょうか？

【写真を見る】紅茶農園で「茶摘み」始まる 葉を一つずつ見極めながら丁寧に手作業で収穫【岡山・新見市】

葉を一つずつ見極めながら収穫

太陽に向かってぐんぐんと伸びる新芽。春摘みの紅茶の収穫が最盛期を迎えている、新見市大佐小阪部の紅茶農園「アーリーモーニング」です。





営むのは、紅茶づくりを始めて20年になる宮本英治さん。葉を一つずつ見極めながら、丁寧に手作業で収穫していきます。

（アーリーモーニング 宮本英治さん）

「やっとこの時期がきましたね。いいお茶ができているので、これを使って紅茶を作るのが楽しみですね」



今年は天候に恵まれ、春先の気温も高かったことから育ちがよく、去年より1週間ほど早く収穫を始めました。摘んだ茶葉は、農園のすぐ側の工場で乾燥させていきます。さらに香り高くなるよう、愛情を込めて作業を進めます。

（アーリーモーニング 宮本英治さん）

「ちょうど花のようないい芳香がする。この子たちはみんな準備が整ってきている状態なので、これをどんどんこれから機械で紅茶に仕上げていきます」

「ファーストフラッシュ」を味わう

手がけている紅茶は香りがよく、濃く華やかな色が出るのが特徴といいます。どのような味わいなのか。今年摘んだ茶葉はまだ熟成中のため、去年の一番茶をいただきました。厳しい冬を乗り越え春に芽吹いた新芽で作られる「ファーストフラッシュ」です。



（リポート 前田唯キャスター）

「いただきます。うん美味しい。口いっぱいにお花のように華やかな香りが広がります。爽やかな味わいです」



新緑の季節を彩る、鮮やかな色と香り。紅茶とともに、心ほどける時間を過ごしてほしいと宮本さんは話します。



（アーリーモーニング 宮本英治さん）

「紅茶って、みんなで輪になって飲めば飲むほど楽しいし、会話も弾みますので、多くの方に習慣として飲む時間を持っていただけたらいいな」



「そのときに EIJI MIYAMOTO（宮本さんの紅茶ブランド）があったら一番うれしいなと」

現在、収穫している茶葉は、来週ごろに紅茶として完成する予定だということです。