実現に向けて誘致活動が続く四国の新幹線計画についてです。四国など半世紀以上も動かない新幹線の路線を巡って地域による働きかけが過熱し国の反応も徐々に変わり始めています。

【写真を見る】【四国新幹線】計画実現に向け一歩踏み出す...今後のポイントは国の「財源確保」と「整備計画への格上げ」 片山財務大臣「私どもができる範囲で一生懸命やる」

新幹線の計画を巡って、どのような動きが起きているのか。先週、東京で行われた要望活動をジャーナリストの春川正明さんが取材しました。

片山財務大臣「私どもができる範囲で一生懸命やります」

先週、新幹線のない地域の知事や国会議員が要望のため、東京に大挙して押し寄せました。





総決起大会「国に調査を求める」

（片山さつき財務大臣）「すごいね、あらゆるのもののなかでやっぱり新幹線が」（春川正明）「大臣、今後の新幹線の建設についてはどのようなお考えですか」（片山さつき財務大臣）「私たちは責任ある積極財政ですから積極的にできることはやっていきたいと常に前から思っております」（春川正明）「新幹線の建設には前向きだということですね」（片山さつき財務大臣）「私どもができる範囲で一生懸命やります」

いまや私たちの生活に欠かせない新幹線。日本列島を縦に貫き現在も北海道や北陸などで整備が進められています。しかし、周辺の地方には半世紀以上、凍結状態の基本計画と呼ばれる路線が数多く存在しています。



交通インフラの地域格差が広がる中で今年1月、各地の期成会は初の総決起大会を開催。整備中の路線などに並行した調査を国に求めることでまとまりました。今回の要望は、この決議を来年度予算に反映させるため行われたものです。



（佐藤樹一郎 大分県知事）

「終わって次ということでなく進めていただきたい。実際の着工に向けて作業が進んでいるという状況を国が発すること自体が地域にとって大きな希望と期待を生んでくる良い効果が生まれてくることが日本を明るくしていく強くしていく」

四国地方には「二つのルート」が検討

新幹線を建設するにはまずは国の調査を経て整備計画への格上げが必要となります。各地の要望が強まる中で今年度、国は調査とは異なるもののいずれかの路線を対象に整備・運行などケーススタディの実施を行うことになりました。



見え始めた変化の兆し。なかでも新路線として期待を集めるのが四国です。四国には二つルートが計画されていますが、おととし、四国4県は一旦岡山から瀬戸大橋を通って四国に至る岡山ルートの誘致を優先することでまとまりました。完成すれば四国の県庁所在地の移動は1時間圏内まで短縮されるといいます。



また元々、瀬戸大橋や周辺のトンネルは新幹線用に設計されていて周辺の一部用地の買収も終わるなど工事が難しい海峡部には一定のめどがついています。全国各地の期成会という新たな仲間を得て前進への期待が集まる岡山ルート。要望活動でも政府から前向きな声が聞かれたといいます。



（四国新幹線整備促進期成会 長井啓介会長）

「一歩踏み出したという言葉をいただいた。片山大臣からもこの案件は将来に対して明るい投資案件であるポジティブにとらえたいとの言葉をもらった」



（池田豊人 香川県知事）

「建設している新幹線のあとで進めるのではなく建設しているものと並行して基本計画路線も進めていく意思表示が国からもあった」

2020年代に「整備計画への格上げ」を

間もなく来年度予算の指針となる骨太の方針がまとまります。要望では方針に「新幹線建設の財源を確保し建設に必要な調査を早期に実施。2020年代に整備計画への格上げを図る」などの文言を盛り込むよう求めました。



（春川正明）

「要望書を提出した知事らの表情はみなさんとても明るく、いままで以上に手ごたえを感じているように私は思いました。今後は各地域らの代表者らが手を携えて県民・市民の熱量を上げることがポイントになるという言葉が印象的でした」



（竹内大樹キャスター）

今回の要望手ごたえがあったということでしょうか。



（春川正明）

「四国は長年誘致活動を熱心に続けてきましたが、初の総決起大会の後押しを受けて国の受け止めも変わって来ていると思います」



（竹内大樹キャスター）

「建設途中であったり着工が予定されている新幹線は順調には進んでいないようですね」



（春川正明）

「国は長年、北海道や北陸など整備が決まっている3路線にめどをつけることを優先していましたが、工事やルートの難航でまだ時間がかかりそうです」



「人口減少が進む中で早く調査を進めてほしいとの声は強く今年度、基本計画路線に係るケーススタディーという形で予算がつきました。対象となる路線はこれからで格上げ調査とも異なりますが霞が関では、半歩前進との声もあったそうです」



（竹内大樹キャスター）

「一方で、莫大な費用の掛かる新幹線は採算性や地元による建設費負担など着工へのハードルが高く人口減少が進む中でこれ以上の新幹線は不要との声もあります」



（春川正明）

「国鉄の破綻もあり長年、国も新路線の建設には慎重でした。しかし、四国と人口規模が同じ北陸などで新幹線による経済波及効果が見られています」



「また整備が終わった沿線との格差が深刻化するとの懸念も出てきていて、要望では投資効果の算出方法や自治体への負担軽減を見直していくべきとの文言も盛り込まれています」



（竹内大樹キャスター）

「建設においてはメリット・デメリットをよく考えていく必要がありそうですね」



（春川正明）

「新幹線は数十年をかけて続く大事業ですが着工に至る調査自体が長年、進んでいません。どうすれば地域の起爆剤となるのか県民の深い理解が必要ですし時間をかけてメリット・デメリットを見つめていくことが大切だと思います」