【図々しい！タダで祭り参加？】バレーボールチーム発足！若い人も参加して…＜第9話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第9話 スポーツで発散！
【編集部コメント】
最初はシニア会だけでしたが、そこから子ども会が発足したりバレーボールチームが発足したりと、新興住宅地でシニアたちはそれぞれに仲間を見つけ楽しんでいるようです。マサコさんもバレーボールを楽しんでいます。年齢の上下はなく、みんなで楽しく励んでいるようです。そこに、ある女性がひとり加入してきました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第9話 スポーツで発散！
【編集部コメント】
最初はシニア会だけでしたが、そこから子ども会が発足したりバレーボールチームが発足したりと、新興住宅地でシニアたちはそれぞれに仲間を見つけ楽しんでいるようです。マサコさんもバレーボールを楽しんでいます。年齢の上下はなく、みんなで楽しく励んでいるようです。そこに、ある女性がひとり加入してきました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび