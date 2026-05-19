43人が犠牲となった雲仙・普賢岳の大火砕流から来月、35年を迎えます。

溶岩ドームの状態を、専門家らが確認する防災登山が行われました。

マグマ噴火の兆候は見られず、溶岩ドームの形状にも大きな変化は確認されませんでした。

噴火の爪痕を残す山肌がくっきりと姿を現した、18日の「雲仙・普賢岳」。

1990年11月、198年ぶりに噴火活動を始めて翌年に出現した溶岩ドームは「平成新山」と名付けられました。

防災登山は「平成新山」の状態を調べるため、毎年2回実施。

火山研究者や気象庁、島原市の職員など112人が、普段は立ち入りが禁止されている「警戒区域内」に入り、不安定な岩場を慎重に進みました。

（荒木 陸 記者）

「頂上付近まで登ってきました。蒸気が上がっているこの辺りの地表の温度は、90℃ほどとなっていて、ここ数年は落ち着いているということです」

噴火直後の1991年に、900℃以上あった山頂付近の温度は、18日の計測では「89.2℃」。

普賢岳の噴火警戒レベルは「1」で、マグマ噴火の兆候は見られず。

溶岩ドームの形状にも、大きな変化は確認されませんでした。

（九州大学地震火山観測研究センター 松島 健 特任教授）

「時々、山のスパイン(溶岩尖塔)の部分の崩落があるが、ほとんど変化はない。火山活動的にも安定した状態。防災のため、ひとつの指標としてサポートするためのデータを取って、火山噴火予知連絡会や、火山調査研究推進本部にあげて、判断材料にしてもらう」

現在、立ち入りが禁止されている “平成新山の登山ルート” をめぐっては、今年3月に島原半島の3つの市や観光・商工団体などで構成される「ジオパーク協議会」が、登山道開放の検討を求める上申書を提出してます。

今後、「国」「県」「関係機関」と調整を重ねながら、意見集約が進められるということです。

地元の消防団員や警察官ら43人が犠牲となった、雲仙・普賢岳の大火砕流。

来月3日、発生から35年を迎えます。