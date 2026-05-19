きょうの山形県内は高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。

【写真を見る】普段にぎわう公園が閑散と…県内各地で今年最高気温を更新 まさに布を突き破るような暑さ…熱中症の疑いで搬送された児童も（山形）

山形で３３．１度、米沢で３２．７度など県内１０地点で今年の最高気温を更新しました。

西村雛妃アナウンサー「こちらは午後２時半を過ぎた、嶋遺跡公園内です。手元の温度計を見てみると、３１．３度となっています。いつもは多くの子どもたちで賑わうこの嶋遺跡公園ですが、今日はこの暑さが原因なのか、人一人いない状態です。」

きのうの３３度を超え、３３．１度を観測した山形市。午後になると一層日差しは強く、帽子や日傘で日よけする人の姿が見られました。

■観光客も想定外の暑さ

関東から観光に訪れた人も山形の暑さに驚いているようです。

「Ｑこの暑さどうですか」

神奈川県からの観光客「ちょっと、そんな暑いと思っていなくて、旅行できたので。神奈川から。神奈川の温度見たら、ここより全然涼しくてもっと薄着にすれば良かった。カーディガンを着ていたけど脱ぎました。日陰を探しながらずっと歩いています」

■米沢でも今年最高を更新 腕が痛くなるような暑さ

そして米沢も、午後１時過ぎに今年最高となる３２．７度を観測しました。

佐藤真優アナウンサー「午後１時の米沢市です。強い日差しが照り付けていて、アームカバーをしていてもそれを突き破ってくるような、腕が痛くなるような暑さです。また、時折風が吹くんですが、その風も生暖かいです」

普段ならシャツ１枚で過ごしやすい時期ですが。

学生「今友達と食事していました」

「Ｑお友達は薄着ですね」

学生「はい。とても暑いです」

「Ｑ暑いので、上着を１枚脱いだ？」

学生「はい。もう一枚脱ぎたいくらい。喉乾いてからじゃなくて喉が渇く前に、水を飲むようにしています」

■県内１０地点で最高気温を更新 熱中症で搬送も

きょうは、県内２２の観測地点のうち１０地点で最高気温を更新し、真夏日のところが多くなりました。

こうした中、きょう午前１１時半ごろ山形市の女子児童が熱中症の疑いで病院に搬送されました。児童は、学校のグラウンドで運動中に体調を崩したということです。

あすはきょうよりも気温が下がる見込みですが、３０度を超えるところもありそうです。熱中症など体調管理にお気をつけください。