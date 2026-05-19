さくらんぼの本格的な収穫期を前に、きょう山形県東根市で生産者などが決起大会を開き作業の安全を願うとともに士気を高めました。

【写真を見る】【さくらんぼ】収穫予想は平年より「やや少ない」 去年、おととしを大きく上回る見込み 収穫シーズンを前に生産者などが決起大会（山形・東根市）

東根市の「佐藤錦原木記念碑」の前で行われた決起大会には、生産者やＪＡの関係者などおよそ１００人が出席しました。

祈願祭で、参加者たちはさくらんぼの収穫作業の安全を願い、販売の好調へ士気を高めました。

■収穫予想は平年より「やや少ない」

東根市農業協同組合によりますと、東根市内では今シーズン、さくらんぼ９００トンの収穫を予想しています。

平年よりは「やや少ない」ものの、不作だった去年の５４１トン、おととしの５９５トンを大きく上回る見込みです。

大会では高温の影響を抑えるため早めに収穫をすることや、収穫ロスを防ぐことなどが呼びかけられました。

■生産者の努力で昨年を上回る着果量に

東根市農業協同組合 松浦洋二 代表理事組合長「生産者が一生懸命がんばって成らせる努力をしたおかげで昨年を上回る着果量になっています。ただ、豊作とまではいかないんですけれども、これからの管理で無駄なく収穫できれば今年は良い作柄になるのかなと思っています」

主力品種「佐藤錦」は、生育が平年より５日ほど早く、来月７日ごろから収穫が始まり、来月１３日から収穫最盛期となる見込みです。