個性が光る工芸品が並ぶ展示会 好きすぎる気持ちが ″あの″ ロボを再現！ ひと際目を引いたキャラクター作品とは？（山形・米沢市）
山形県置賜地域の工芸品の魅力を伝えようと、きょうから米沢市で展示会が開かれています。
よねざわ市民ギャラリーでは、きょうから「総合工芸展」が始まりました。クロスステッチや、紙人形など置賜地域の作家およそ５０人による作品がおよそ１５０点展示されています。
会場では作家による制作の実演なども行われていて、週末には来場者も実際にハンカチづくりなどの体験もできます。
個性が光る作品が並ぶ中、ひと際目を引くのが・・・
■○○○○○で作られたキャラクター作品
佐藤真優アナウンサー「しわや、キャラクターの肌質まで表現されているこちらの作品。実は、ひょうたんで出来ているんです」
作品を作ったのは、スターウォーズ好きのひょうたん工芸作家・金子さん。キャラクターの濃淡を表すために、ひょうたんを削る深さを変えているんです！
ひょうたん工芸作家 金子久子さん「鼻のところは、深く削っているんですね。残すところはそのままで、濃淡をつけている」
すると・・・この通り！表情が浮かび上がってくるんです。
■好きすぎて…あのロボも再現
ひょうたん工芸作家 金子久子さん「ちなみにこれもひょうたんです」
金子さんはスターウォーズが好きすぎるがゆえに、数種類のひょうたんを組み合わせ、あのロボも再現してしまいました。
ひょうたん工芸作家 金子久子さん「これ組み立て式になっていまして、中にライトを入れている。色んな（ひょうたんを）組み合わせて、（何が）再現できるかを考えるのが楽しい」
訪れた人「作品の出来具合が素晴らしくてびっくりしました。きてよかったなと思いました」
展示会は、次の日曜日（２４日）まで開かれています。