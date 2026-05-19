山形県置賜地域の工芸品の魅力を伝えようと、きょうから米沢市で展示会が開かれています。

【画像】個性あふれる作品の数々！

よねざわ市民ギャラリーでは、きょうから「総合工芸展」が始まりました。クロスステッチや、紙人形など置賜地域の作家およそ５０人による作品がおよそ１５０点展示されています。

会場では作家による制作の実演なども行われていて、週末には来場者も実際にハンカチづくりなどの体験もできます。

個性が光る作品が並ぶ中、ひと際目を引くのが・・・

■○○○○○で作られたキャラクター作品

佐藤真優アナウンサー「しわや、キャラクターの肌質まで表現されているこちらの作品。実は、ひょうたんで出来ているんです」

作品を作ったのは、スターウォーズ好きのひょうたん工芸作家・金子さん。キャラクターの濃淡を表すために、ひょうたんを削る深さを変えているんです！

ひょうたん工芸作家 金子久子さん「鼻のところは、深く削っているんですね。残すところはそのままで、濃淡をつけている」

すると・・・この通り！表情が浮かび上がってくるんです。

■好きすぎて…あのロボも再現

ひょうたん工芸作家 金子久子さん「ちなみにこれもひょうたんです」

金子さんはスターウォーズが好きすぎるがゆえに、数種類のひょうたんを組み合わせ、あのロボも再現してしまいました。

ひょうたん工芸作家 金子久子さん「これ組み立て式になっていまして、中にライトを入れている。色んな（ひょうたんを）組み合わせて、（何が）再現できるかを考えるのが楽しい」

訪れた人「作品の出来具合が素晴らしくてびっくりしました。きてよかったなと思いました」

展示会は、次の日曜日（２４日）まで開かれています。