山形県であさってまで開催されている庄内を代表するまつりの一つ、「酒田まつり」の会場では、宵祭り、本祭りで使用する山車の準備が急ピッチで進められていました。

【写真を見る】市内4校の高校生が協力し作った山車の巡業も！ 「酒田まつり」準備急ピッチで進む（山形）

酒田まつりは４００年以上の伝統がある庄内三大祭りの一つです。まつりの会場には多くの人が訪れていました。

今夜宵祭りが行われている会場前では祭りに使用する山車の準備が進められていました。

こちらは、おまつり振興湊零会（そうれいかい）が作った獅子丸です。酒田大火からの復興などの願いが込められています。

■４校の高校生が協力して作った山車

宵祭りで使用する山車は３台で、こちらは今年作られた酒田市内４つの高校の生徒が協力して作った「六命灯（ろくめいとう）」です。

酒田南高校 手塚弘就さん「各高校で協力してみんなの力を合わせて作ったというのが大きいのでそれがみんなの目にも映ってくれるというのはとてもうれしい。酒田市は人口も減ってきてしまっているがそれでも活気は全然減っていないので、酒田に一度来て欲しい」

酒田コミュニティ財団 齊藤知明 代表理事「高校生のやる気であったり熱意であったり、そういったものを宵祭りで感じてほしいし、本祭りではさらに高校生たちや大人が本気になって山車を引いたりとか運営もしているので、ぜひそういう所を市外の人にも感じ取って欲しい」

■今夜は宵祭り！山車の巡業も

準備された山車は、今夜行われている宵祭りで午後７時４０分ごろから巡業を行うということです。

酒田まつりは、あさってまで行われます。