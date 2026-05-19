鹿児島市のホームセンターでも建設業、農業、運送業など様々な分野に関わるナフサを原料とする商品が品薄になっています。店では購入個数を制限するなど対応を迫られています。



鹿児島市のホームセンター。日用品のほか、インテリア雑貨やガーデニング用品、農業用品など21万点以上の商品が販売されています。



（仁田尾美菜キャスター）

「こちらのホームセンター。塗料のコーナーはほとんどのものがない。品薄状態と書いてあり1人1缶までと個数制限がかかっている」





4月中旬ごろからナフサ由来の商品の供給が不安定になっています。品薄になっているのは、塗装用のシンナーや、トラクターなどの農業用オイル、運送業などで使われる梱包フィルムなど。特に入荷が滞っているのは塗装用のシンナーで通常の1割ほどしか入荷していないといいます。（仁田尾美菜キャスター）「パソコンなどの機器とつなぐLANケーブルのコーナー。生活に身近なものまで品薄状態になっている」店では購入できる個数を制限するなどしてより多くの人にいきわたるようにしています。（客）「仕方ないと思うが長く続くと困ることも出てくるかと思う」（客）「欲しいものがLアングルというものだが、なかったら1つのものを自分で繋げるなどして欲しいものに近づけている」（ハンズマン宇宿店・小田真輝副店長）「入ってきたものに関しては店頭に出しているのでメーカーとも協力してなるべく早く回復できるよう努めている」政府が「ナフサは確保できている」と強調する一方で、現場に広がる供給不安は続いています。