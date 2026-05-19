19日も広島県内は各地で真夏日を記録しました。一方で、中東情勢を背景に、暑さ対策に欠かせない商品にも影響が出ています。



一足早く夏がやってきたような暑さとなっている広島県内。庄原市の最高気温は30.3度、広島市中区では29.3度など、7月上旬から中旬並みの気温となっています。



■訪れた人たち

「真夏のような暑さで、結構水は飲ませている。普段より飲みたがるし、犬も。」

「めっちゃ暑い。」

「熱中症になりそうなので、子どもたちもいるし、早いがクーラーも使っています。」





暑さをしのぐのに重宝する冷却グッズ。製造する福山市の会社では、異変が起きていました。■ケンユー 総務・開発部 馬越 將仁 課長代理「外の袋を包んでいるフィルム。こちらの原料が石油由来となっている。そういったものの材料の入荷が、ちょっと安定していない。」中東情勢の緊迫化で、原油由来の「ナフサ」の供給に影響が出ています。首や背中を冷やす冷却グッズの多くは、原材料にナフサが使われています。入荷には、支障が出ているといいます。■ケンユー 総務・開発部 馬越 將仁 課長代理「今シーズン分については、計画数はある程度、材料というのは確保できている。ただ今年も猛暑とか予想されていて、注文が増えた場合の対応が現在では難しい。」また、この会社では、災害時などで使う非常用トイレも製造。水分を固める凝固剤に、ナフサが使われているということです。■ケンユー 総務・開発部 馬越 將仁 課長代理「非常時トイレというのは、万が一災害が発生したときに非常に重要なものとなります。 社会的インフラが守れない、そういった部分の危機感というのは感じています。」身近な暑さ対策から災害時の備えまで、私たちの暮らしに中東情勢が影響を及ぼしています。【2026年5月19日 放送】