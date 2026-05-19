中東情勢の緊迫化に伴う石油由来の原料「ナフサ」の供給不安。市民生活への影響が尾を引いています。生活に欠かせない指定のゴミ袋が品薄になっている自治体や値上げを予定する自治体もあるようです。



枕崎市のAコープ木原店。こちらでは、ある売り場で品薄の状態が続いています。



(客)

「たまに入るが10個ぐらいがすぐになぐなる。どこに行ってもない」



市の指定ゴミ袋です。every.は5月7日にもこの店を取材しました。





(客)「どこもありませんでした（他のお店も？）はい。困りますね。2,3日前はあったんだけど急にです」中東情勢の影響を懸念してか一部の店が大量に発注したことや一部の客の買いだめにより、一時的に在庫が不足したとみられています。19日も多くの人がゴミ袋を求め訪れていましたが…(客)「袋がない。Q.ごみ袋を買いに？ないです。どこにもない」(客)「1週間ぐらい前からどこのスーパーに行ってもないから。買いだめしている人がいるのかな」この店では前回の取材の翌日に、通常の半分程の量を入荷。それぞれのサイズで1家族1つずつの購入制限を設けましたが、燃えるごみの袋を中心に品薄の状態が続いています。(Aコープ木原店・尾上洋大店長)「まとめ買いをされたい方がいらっしゃるが制限の表示をしてご家族様ひとつという形で販売し協力をしてもらっている」市は5月中には状況が落ち着く見込みだとし、指定外のゴミ袋でも回収するなどの対応は予定していません。ゴミ袋が店頭で品薄になっている状況は南九州市や南さつま市でもみられていて、市が買いだめを控えるよう呼び掛けています。一方、出水市やさつま町では原材料費の高騰に伴い、6月からゴミ袋の販売価格が値上げされます。中東情勢の緊迫化に伴う「ナフサ」の供給不安。過度な買いだめはせず、冷静な対応が求められています。