カメラが捉えた”親子3頭のクマ” なぜ？広島県内で目撃情報相次ぐ
広島県内でクマの目撃情報が相次いでいます。カメラが親子とみられる3頭の姿を捉えていました。
住民には不安の声が広がっています。
16日の午後8時ごろ山を登る3頭のクマ。目撃されたのは佐伯区八幡の山林です。撮影したのは自宅前の山のふもとに、犬を連れていたという髙地誠さんです。
■髙地 誠 さん
「（犬が）すごい興奮してたんで。なんで興奮しているのかなと思ってライトを照らしたら、パット見、真っ黒でクマだとわかったんで。」
■髙地 誠 さん
「野生のクマ見たのは初めてですね。母熊が1メートル超えたくらいで、子熊は80センチくらい。外に食べ物を置かないようにしています。クマは食べ物の執着がすごいので。」
町内会長は・・・
■町内会長 松本 巌 さん
「今までなかった。人身事故につながるので、こわいですよね。」
回覧板をつくり、家の戸締まりなど注意を呼びかけています。近くの介護施設では、自動ドアを手動に切り替えました。
一方、広島岩国道路上りの廿日市ジャンクション付近では、18日午後10時ごろ、「クマと事故を起こした」と乗用車の運転手から通報がありました。運転手にケガはなく、車と衝突したクマは死にました。
警察は目撃しても近づかないよう注意を呼びかけています。
【2026年5月19日 放送】