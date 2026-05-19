広島県内でクマの目撃情報が相次いでいます。カメラが親子とみられる3頭の姿を捉えていました。



住民には不安の声が広がっています。

16日の午後8時ごろ山を登る3頭のクマ。目撃されたのは佐伯区八幡の山林です。撮影したのは自宅前の山のふもとに、犬を連れていたという髙地誠さんです。



■髙地 誠 さん

「（犬が）すごい興奮してたんで。なんで興奮しているのかなと思ってライトを照らしたら、パット見、真っ黒でクマだとわかったんで。」





カメラが捉えたのは、親熊とみられる1頭と子熊2頭。幸い、山から下りてくることなく姿を消しました。■髙地 誠 さん「野生のクマ見たのは初めてですね。母熊が1メートル超えたくらいで、子熊は80センチくらい。外に食べ物を置かないようにしています。クマは食べ物の執着がすごいので。」町内会長は・・・■町内会長 松本 巌 さん「今までなかった。人身事故につながるので、こわいですよね。」回覧板をつくり、家の戸締まりなど注意を呼びかけています。近くの介護施設では、自動ドアを手動に切り替えました。一方、広島岩国道路上りの廿日市ジャンクション付近では、18日午後10時ごろ、「クマと事故を起こした」と乗用車の運転手から通報がありました。運転手にケガはなく、車と衝突したクマは死にました。警察は目撃しても近づかないよう注意を呼びかけています。【2026年5月19日 放送】