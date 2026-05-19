府中町が目指す2028年度からの“市”への移行について、審議会による検討が始まりました。



■府中町 寺尾 光司 町長

「単独自治体としての府中町のあり方について、諮問をいたします。」



19日に開かれた審議会には、住民代表や大学教授など約20人が参加。町が、市制移行の要件や今後の予定などについて説明しました。



周囲を広島市に囲まれた府中町は、広島県内で最も面積が小さい自治体です。人口は約5万2000人。全国の町村で最も多く、唯一5万人を超えています。

町内にあるのが、自動車メーカー「マツダ」の本社や、大型商業施設「イオンモール広島府中」。民間会社の調査では、7年連続で“県内で最も住みやすい街”にも選ばれています。

そんな府中町が目指す「市への移行」。理由について寺尾町長に話を聞きました。





■府中町 寺尾 光司 町長「（人口が）現在5万2000人を切る状況になっていて、将来的にも人口が少なくなっていくのではないかという予測も立ったりしている。人口が少なくなって、町自体が衰退する恐れもあるので、何か今、手を打たなくてはならない。」町の人口は、出生数の減少によりこのままだと2040年までに、5万人を下回ると推計されています。法律が定める市になるための要件は『人口5万人』。今が最後のチャンスだと言います。■府中町 寺尾 光司 町長「全国の方々に、“都市的な地域”だというイメージが伝わっていない。農村部というイメージで来られた方が『イメージがずいぶん違う』というふうに言われる。しっかり都市として、アピールして人を呼び込んで、モノを呼び込んでいきたいと思っている。」3年前に神奈川から引っ越してきた住民は。■神奈川から引っ越してきた住民「引っ越してくるときに名前聞いたときは、町でびっくりした。『えー、町？』みたいなイメージがあった。」一方、看板の表記やシステム変更などに約2億円が見込まれ、町民は様々な住所の登録変更などが必要になるということです。府中町では、過去にも町の在り方が問われました。2002年、広島市との合併か、市になるか、町のままかを問う住民投票が行われ、結果は「合併」が49.9パーセントで過半数に届かず、町制が維持されました。今回の町の方針を住民は、どのように思っているのでしょうか。■府中町民（30代）「長い目で見れば、賛成と思う。その方が（まちが）発展していくのかなと思う」■府中町民（70代）「長年、府中に住んでいるので反対。（府中町がなくなるのは）やっぱり寂しい。」■府中町民（60代）「どちらでも僕は。市でも町でも。何のメリットもデメリットもないと思っている。」■府中町民（30代）「反対ですかね。別に市になることによって、いいことがあるのか、ちょっと分からないのと、手続きがめんどくさそう。」市になった場合、気になるのが名前です。県内や東京にすでに「府中市」があるため、町は住民からの意見などを踏まえて決めるとしています。■府中町民「素直にいったら『安芸府中市』だろうね」■府中町民「『マツダ市』がいいのかなと思う。マツダのイメージアップにもなるのかなと思って。」19日開かれた審議会の初会合で、委員からは「住民にメリットとデメリットを、しっかりと示すべき」などの意見が出ました。町は6月から住民説明会を行い、早ければ2028年度の市制移行を目指します。【2026年5月19日 放送】