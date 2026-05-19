●あす20日(水)は前線が九州を横切る天気図に

●あす20日(水)午前から雨ぱらつく所も 午後は次第に本降りに

●今週このあとは曇りや雨の日が多い 早くも「梅雨」の気配

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう19日(火)も日ざしタップリの天気が続いた県内。全般には、前日より気温上昇は少し控えめでしたが、それでも広瀬は5日連続の真夏日、萩市須佐では5月の観測史上2番目に高い気温となりました。





ただ、しばらく続いた晴れの天気は、ここでいったんひと区切りとなります。

西から、そして南から西日本に近づいてくる前線がこれから1つに繋がって、あす20日(水)は前線が九州付近を横切る形となりそうです。





前線が迫るにつれて今夜は、だんだんと厚みのある雲が広がってきて、あす20日(水)は午前中からパラパラ降る雨、そして午後、特に夕方から夜で、大きめの雨傘が必要なほどの少々しっかりと雨が降る所も多くなる、とみています。





また、この天気をぐずつかせる前線や低気圧が、この先、南北に揺れ動きながらも度々西日本に迫ってきて、県内は曇りや雨となる日が今週後半は多くなります。

5月のこの時期なら、梅雨入り前に先立って現れる長雨「梅雨のはしり」といったところですが、今年、暑さなど様々な出来事が季節前倒しでやって来ていることも踏まえると、早くも「梅雨」が始まる、という判断になるかもしれません。



例年なら県内の梅雨入りは6月初め頃で、今の段階ではだいぶ早いため、気象台が梅雨入りと判断するかはハッキリしないところですが、いずれにせよ、この先は曇りや雨の日は多くなり、空気も雨の季節らしく、ジメジメ、ムシムシ感じる日が多くなっていきそうです。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





あす20日(水)は午前中のうちから雨がぱらつく所がありますが、全般には午後、特に夕方～夜を中心に、広く雨が降ったり止んだりとなるでしょう。気温は、朝から20度前後、日中は25～26度くらいの所が多く、雨の季節らしい、ジメッとした空気に包まれる見込みです。





あさって21日(木)は午前を中心に一時雨が少々強めに降る所も。金曜日はいったん明るい空が戻りますが、土曜日午後から日曜日午前を中心に再び雨が降りやすい…という具合に、この先、度々天気がぐずつくタイミングがあるでしょう。空気に湿気が増えてくることで、この先はムシムシした暑さを感じることが多くなってきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

