満開のバラとワイン楽しめる「九州最多1200品種のバラが咲き誇る街」夜の庭園もロマンチック《長崎》
バラの花が最盛期を迎えている、佐世保市のハウステンボス。
ヨーロッパの街並みの中で、満開のバラと一緒に、ワインも楽しむことができます。
（永田拓巳アナウンサー）
「会場に入ると、バラの甘い香りに包まれます」
赤や白、ピンクなど、色とりどりのバラの花。
ハウステンボスでは今「バラセレブレーション」が開催中です。
九州最多の約1200品種のバラが、アートガーデンや運河など、さまざまな場所に咲き誇ります。
（大分から）
「犬と一緒にこれだけのバラを楽しめたり、ご飯を食べられたりするところはなかなかない。ハウステンボス最高！」
（福岡から）
「バラが満開というのを聞いたので、今だと思って休みを取ってきた。写真を撮りたくなるので、いつもカメラを持ってきている。楽しい」
（大阪から）
「一番いい季節に来たなと思った。きれいだなと喜んでいる。十分、満足した」
夜はライトアップされ、日中とは違う幻想的な雰囲気が楽しめます。
そして園内で同時に開催されているのが「ワイン祭」です。
50種類のワインをはじめ、バラの風味を楽しめるソフトドリンク、などをテラス席で味わうことができます。
バラ風味のソフトドリンク、そのお味は…
（永田アナ）
「口に入れた瞬間に、バラの香りがふわっと口に広がる。おいしい。バラを見ながら一緒に楽しめるのがとてもいい」
（ハウステンボス広報 石井 杏奈さん）
「今の季節ならではの、テラスでゆっくり食事を楽しみながらバラを愛でてもらうような、さまざまな楽しみ方をしてほしい」
「バラセレブレーション」は、今月末まで開かれています。