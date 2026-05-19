バラの花が最盛期を迎えている、佐世保市のハウステンボス。

ヨーロッパの街並みの中で、満開のバラと一緒に、ワインも楽しむことができます。

（永田拓巳アナウンサー）

「会場に入ると、バラの甘い香りに包まれます」

赤や白、ピンクなど、色とりどりのバラの花。

ハウステンボスでは今「バラセレブレーション」が開催中です。

九州最多の約1200品種のバラが、アートガーデンや運河など、さまざまな場所に咲き誇ります。

（大分から）

「犬と一緒にこれだけのバラを楽しめたり、ご飯を食べられたりするところはなかなかない。ハウステンボス最高！」

（福岡から）

「バラが満開というのを聞いたので、今だと思って休みを取ってきた。写真を撮りたくなるので、いつもカメラを持ってきている。楽しい」

（大阪から）

「一番いい季節に来たなと思った。きれいだなと喜んでいる。十分、満足した」

夜はライトアップされ、日中とは違う幻想的な雰囲気が楽しめます。

そして園内で同時に開催されているのが「ワイン祭」です。

50種類のワインをはじめ、バラの風味を楽しめるソフトドリンク、などをテラス席で味わうことができます。

バラ風味のソフトドリンク、そのお味は…

（永田アナ）

「口に入れた瞬間に、バラの香りがふわっと口に広がる。おいしい。バラを見ながら一緒に楽しめるのがとてもいい」

（ハウステンボス広報 石井 杏奈さん）

「今の季節ならではの、テラスでゆっくり食事を楽しみながらバラを愛でてもらうような、さまざまな楽しみ方をしてほしい」

「バラセレブレーション」は、今月末まで開かれています。