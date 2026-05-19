人口減少に歯止めをかける力になるのでしょうか。



昨年度、県内への移住者は4700人を超え9年連続の増加となり、過去最多を更新しました。



これは移住の促進に取り組む行政や関係団体の会議で報告されたものです。



県外から転入した人のうち、就学や転勤を除いた数を移住者と集計していて、昨年度は4751人と9年連続の増加となりました。



市町別では宇部市が1272人で最も多く、次いで山口市が829人、萩市が603人となっています。





また東京で開かれた移住セミナーの新規参加者に調査した移住希望地ランキングでは、山口県は全国6位、西日本2位となっています。一方で人口流出には歯止めがかかっていません。おととし（24年）9月までの1年間で、山口県の転出超過は1841人に上っています。県は去年7月、山口県からの転出超過が最も多い福岡県に移住や就職の相談拠点を開設しました。ことし3月末までの相談件数はのべ107件で、実際に県内に移住したのは4組6人となっていて、施設の認知度向上が課題となっています。（村岡知事）「女性の県外流出が相対的に多い。女性が相談しやすい環境づくり、実際に山口に来たときに住む・働くイメージがより明確に持てるサポートをしていかなければならない」県は今年度新たに、女性や家族連れを対象にした移住フェアを福岡で開くなど、転出超過の流れを変えたいとしています。