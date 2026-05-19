日本に進出してから２０年が経ち、ようやく北海道内に初めて登場します。



スウェーデン発祥で手頃な価格のオシャレな家具や生活雑貨などが人気の「ＩＫＥＡ」。



５月２０日からの期間限定オープンを前に、報道陣に一足早く公開されました。



（北本アナウンサー）「それではいよいよ世界中・日本中で大人気のＩＫＥＡ。その北海道のお店がどんな感じになっているのか。お店の中は温かみのある、まさにお家みたいな、そんな空間なんですね。いろいろなところに商品が置いてあるが、入った正面のところのソファーもこうやって実際に座ることもできるということです。フカフカの座り心地、そしてこの色合いもちょっと北欧のような、やっぱりＩＫＥＡらしいなという、そういうものを感じさせられますね。そしてこちらの白い食器。いくらかといいますと、値段がなんと９９円なんです。さらに大きな食器、この値段も９９円なんです。なんとも太っ腹な売り方をしている。でもそれがＩＫＥＡの特徴でもあるんです」

場所は札幌の隣町にある当別町。



「北欧の風 道の駅とうべつ」の敷地内にできたこちらの建物です。



店内にはＩＫＥＡが展開する９５００点の商品から、人気商品や季節商品などを厳選したおよそ２５０点が並びます。



（北本アナウンサー）「このワインにもジュースにも合いそうなコップですが、値段が１９９円ですね。強化ガラスで丈夫に作られています。こういったオシャレで丈夫なものも安く買えるというのは嬉しい。キッチンで役立つといいますと、こういった保存用の箱なんですが、この容器どれくらい入っているかといいますと、なんと全部で大小さまざま１７個の容器が入っている。これでお値段が６９９円。いままでどのお店でも見たことがない売り方ですね。ＩＫＥＡの生活雑貨部門で人気ＮＯ．１なのが、こちらの保存袋フリーザーバッグだそうです。１箱２９９円で売られている。特徴としてはこの箱ですが、２つ開け口がありまして、ここから引っ張り出すことができる。こちらの袋は少し小さめのサイズ。さらには同じ箱の中にもうワンサイズ大きいものも入っている。驚くべきはそれぞれが３０枚ずつ入って合計が６０枚。それで２９９円。これはお得ですね、間違いなく」

（北本アナウンサー）「今回なぜ人口の多い札幌ではなくこの当別という地を選んだ？」



（イケア・ジャパン代表 ペトラ・ファーレさん）「当別町はスウェーデン・レクサンド市と姉妹都市の関係にあり、日本の中のスウェーデンなので選びました」



（北本アナウンサー）「今後、大型の店舗などに向けて何か計画などは？」



（イケア・ジャパン代表 ペトラ・ファーレさん）「お約束はできませんが、このお店がそのきっかけになるかもしれません」



道内に初めてやってきたＩＫＥＡ。



このショップは２０日から１１月中旬までの期間限定でオープンします。