大村湾で初めてとなる技術を使った、カキ養殖の実証実験が始まりました。

東彼杵町の新たな特産品として、漁業や観光の活性化を目指します。

1センチほどに育ったマガキの稚貝。

東彼杵町で始まったのは、シングルシードと呼ばれる技術を使ったカキの養殖の実証実験です。

地元の漁業者らでつくる海業推進協議会のメンバーや、技術協力を行う徳島県の企業の関係者らが、500メートル沖に約1000個の稚貝が入った籠を設置しました。

シングルシードは貝殻に稚貝を付着させる垂下式と違い、籠の中で1つ1つ独立させて育てるのが特徴で、籠を反転させると、カキを天日干しすることができます

（リブル 岡田 翔太郎さん）

「(カキを)干上がらせることでカキは殻を閉じる。そうすると餌を食べることを我慢して、水面に戻した時にえさの接種効率が良くなる。給餌の効率性を重視した養殖方法」

独立して育つことで、カキは均一に成長し、早ければ半年から10か月で出荷できるサイズに育つということです。

協議会では1年を通して出荷できる体制を整え、漁業の活性化だけでなく、新たな観光資源につなげることも視野に入れています。

（東彼杵町海業推進協議会 萩原 大将 会長）

「カキ小屋とカキ狩りをやりたい。子どもたちが船に乗って漁場まで来て、カキをそのまま食べる。それを持って帰ってカキ小屋で焼くなど、観光イベントができたら。東彼杵にはそれが1つもないので、そういうものも作っていけたら」

実証実験は来年5月までで、成果が確認できれば20万個規模で養殖できるように事業化する計画です。