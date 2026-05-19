現在、JR金沢駅から金沢市香林坊にかけての都心軸は、再開発に向け税制などの特例を受けられる「緊急整備地域」に指定されています。このうち、武蔵ヶ辻周辺についても現在、再開発が計画されています。19日、関係者たちが石川県の山野知事に、県の協力を求めました。



19日朝、石川県庁を訪れたのは、武蔵ヶ辻周辺の建物の関係者たち。



武蔵ヶ辻A地区市街地再開発協議会・熱田 隆明 会長：

「非常に膨大な事業費が掛かるということになりますが、こちらにおきましては、国・県・市の補助金を支援いただきますことをお願いします」

再開発に向け、都市計画の決定や事業の認可といった手続きの他、補助金の支援を石川県に要望しました。



石川県・山野 之義 知事：

「街の活性化・経済的にもそうですし、石川県民・金沢市民のメンタル面でも、すごい大切なところ」



再開発の対象になっているのは、金沢の都心軸に位置する武蔵ヶ辻エリアの約1.9ヘクタールです。

山東 徹也 記者：

「こちらが再開発が予定されているエリアです。交通量はかなり多いです。そしてJR金沢駅や近江町市場に近く、まさに金沢の顔と言える場所です」



金沢エムザも入居する金沢スカイビルなど、一帯の建物は開業から約50年が経過。



経年劣化に加え、能登半島地震でさらに施設の老朽化が加速したため、協議会は早期の建て替えを決めたということです。

一方で、建て替え後の用途については…



武蔵ヶ辻A地区市街地再開発協議会・熱田 隆明 会長：

「基本的には商業・住宅・ホテルといった構成でできたらと考えています。まだ詳細は決まっておりません」



協議会によりますと、完成時期や施設の概要は未定だということです。



金沢の中心地がどう生まれ変わるのか、期待が寄せられます。

