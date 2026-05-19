「ナフサ不足」問題です。原油から精製されるナフサはプラスチック製品や合成繊維、接着剤など生活に身近な様々な製品に使われています。



きょうは「インク」「包装フィルム」に注目します。



カラフルなパッケージが目をひくお菓子の「風雅巻き」。メーカーへの影響を取材しました。



熊本市東区に本社を置く「風雅」。



有明海産のノリで大豆やピーナツなどの豆を巻いた「風雅巻き」は幅広い年代に人気です。

そんな「風雅巻き」にもナフサの影響が・・・。



■風雅 商品企画課 西村公仁子課長「やっぱりこの色にはこだわっているのでなんとかこのまま維持していけたらいいと思う」



商品に欠かせない、味ごとに分けたカラフルな包装。



中東情勢の悪化で原料となるナフサの入手が不安定となりパッケージの仕入れ価格が1か月前ほどから3割から4割上がったといいます。

インクや包装フィルムの原料となるナフサををめぐっては…



■高市首相「インクの原料について、前年実績での供給が可能であることを確認できております」



高市総理は今月13日、「確保できている」と強調。



一方で印刷インク不足が懸念されることから大手メーカーが商品のパッケージの色を変更するなど影響が出ています。



風雅で買い物をした人は。



■客「見た目が大事。僕らが客に持って行くにあたってはカラフルな方がいい」



風雅では現状パッケージの色の変更などは予定されておらず価格も据え置くとしています。



ただ、フィルムなどは価格の高騰に加え、納期も1～2か月ほど遅れていて発注した数が予定通り受け取れないこともあると言います。



■西村課長「なるべくお客様の負担にならないようにと思い、弊社で我慢できるところは我慢できるまで今のままでの価格を継続していきたい」

先行きが読めない中東情勢、私たちの生活への影響はどこまで広がるのでしょうか。



お菓子の包装に使うインクといいますと、熊本県上益城郡益城町には湖池屋の生産拠点があります。



カラフルな包装が目を引きますが、現状を広報担当者に聞きました。



インクメーカーからの値上げ交渉もある中、今のところ価格転嫁はしない方針といいます。

一方、中東情勢の緊迫化がいつ収束するか不透明で、状況次第では価格の改定も考える必要があるとしています。



ナフサ由来だけでなく、あらゆるモノの値段が上がってきている中、私たちに身近な企業も、消費者のために踏ん張り所を迎えています。