大阪の百貨店に睡眠に特化したクリニック併設のショップが20日オープンします。

徐々に暑くなってくるこの季節。夜にきちんと眠れているかどうか、大阪の街で聞きました。

「夢を結構見てるかな、ぐっすり寝たいのは寝たい。夢ばっかり見てるんでね」

「アラームかけてる時間より早く目が覚めて、二度寝して、結局アラームで起きれない。課題山盛りですけど、改善は、できるもんなら教えてみたいな」

睡眠に課題を感じる人は多いようですが、そんな中、阪神梅田本店に睡眠特化型の店舗「ブレインスリープ阪神梅田本店」が20日にオープンします。

自分にあった枕の高さが簡単にわかるほか、睡眠時間や、睡眠習慣などの質問に答えると、全国7万人のデータと比較した自分の睡眠状況を知ることができます。

さらに、店舗のとなりにはいびきや、睡眠時無呼吸症候群の治療に特化したクリニック「ウェルスリープクリニック大阪」も開院。睡眠を専門とする医師の診察を受けることができます。

今回の店舗は、睡眠研究の第一人者で、医師の西野精治教授が創設した「ブレインスリープ」がてがけています。

関西での店舗は今回が初めてだということで、大阪を選んだ理由について…

（ブレインスリープ 廣田敦社長）「大阪の人の睡眠の質・時間がかなり悪い。大阪の人の睡眠をもっとよくしたい」

原因は分かっていないそうですが、ブレインスリープのデータによると、東京や大阪の人の睡眠の質は悪い傾向にあるということです。

（ブレインスリープ 廣田敦社長）「ご自身の睡眠に向き合う場所や時間を設けたい。ぜひ店舗にきていただいて睡眠を変えて、より良い人生を歩んでいただきたい」

これからやってくる寝苦しい季節。睡眠を見直すきっかけになるかも知れません。