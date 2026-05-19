熊本県内は、19日まで6日連続の真夏日となりました。こうした中、今週末に運動会を控える小学校もあります。その日に向けた練習は、子ども達の体調に気を配りながら活動しています。

【写真を見る】今週末は運動会！ その練習を覗くと…「飲んで飲んで水分補給」熱中症予防策！ 熊本は6日連続で30℃超

暑さに負けず！水筒を手に

熊本県合志市にある南ヶ丘小学校です。グラウンドに移動する子ども達は水筒を持っていました。今度の土曜日に迫る運動会に向け、開会式の全体練習です。

1年生の開会宣言「南ヶ丘小学校の運動会を始めます」

命を守る声掛け

記者「今日も日差しが強くなっています。長袖シャツだと汗が止まりません。そんな暑さの中、子ども達はしっかり整列して頑張っています」

そんな子ども達に、先生が熱中症にならないよう頻繁に声掛けをしていました。

先生

「必ず水を飲んで日陰に入ってゆっくりしてください」

「体調が悪い人は今のうちに申し出てください」

「飲んで飲んで。水分補給してね」

1人ひとりをチェック

さらに、日陰での水分補給の時間を確保します。

南ヶ丘小学校 吉武拓海さん「休憩時間を確保して水分補給。1人1人チェックして、水筒を持っているか声をかけている」

子ども達の頑張りと先生の工夫で

開会式の練習中、子ども達は短い時間できれいに整列できました。ここにも、暑い中、何度も練習しなくて済むよう工夫がありました。

吉武さん「靴箱のところに入ってきて、今日の練習の流れが見られる。できるだけ炎天下での指示を少なくする」

このホワイトボードで、立ち方や座り方のポイントが事前に伝えられていました。子ども達の頑張りと先生達が払う注意の両輪で、運動会の成功を目指します。

赤団団長 滝川櫂成さん「これまでにないような最高の運動会にしたいし、絶対優勝したい。勝ちます」

白団団長 椎葉涼介さん「譲りません。いやいや白が優勝もらいます」