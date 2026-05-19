石川県内は19日も高気圧に覆われて気温が上がり、金沢ではことし初めての真夏日となりました。これからの季節、熱中症にはどのような対策が必要なのでしょうか。



中田 智輝 記者：

「午前10時過ぎの兼六園です。午前中から日差しが強く、手元の温度計を見てみますと30度を超えています」



高気圧に覆われ、青空が広がった19日の石川県内。

各地で午前中から強い日差しが降り注ぎ、金沢や白山など4地点で30度を超える真夏日となりました。





こうした中、やはり兼六園で目立ったのは、半袖姿の人や日傘をさす人の姿。観光客：「暑いですね。でも天気が良いので何よりです。水分は補給しておかないと、結構歩くんで」そして茶店には、涼を求める外国人観光客などの姿も。

茶店の店員：

「ソフトクリーム、皆さん食べに来てくれます」



各地で気温が上昇した石川県内。



これからの季節、注意が必要なのが熱中症です。



19日、石川県庁で開かれた熱中症予防対策に関する会議では…

石川県労働局の担当者：

「暑い環境下の特に暑い日については、一人作業の禁止ということもわれわれはお願いをしています」



工事現場などでの熱中症対策については、帽子やヘルメットは通気性の良いものを使用。冷却機能付きの服の積極的な活用を呼びかけました。



一方、スポーツ活動中の対策としては、給水の回数を増やす他、競技時間を短くするなどの対策があげられました。



石川県では、本格的な暑さとなる前に運動や入浴で無理のない範囲で汗をかき、体を暑さに慣らすことなどを呼びかけています。

