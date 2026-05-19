暑くなると、食べたくなるのが「ウナギ」です。物価高や不安定な世界情勢の中ですが、実は値下がりしているというウナギの最新事情です。

【写真を見る】【最新ウナギ事情】豊漁なのに…物価高で価格据え置きの台所事情 熊本・五木村の清流で始まった"山奥の養殖"

今年は豊漁？

熊本市中央区の老舗ウナギ店では、暑い焼き場から香ばしい匂いが店中に広がっていました。去年、おととしと不漁続きで値上がりしていたウナギですが、今年はどうでしょうか。

うなぎの柳川 3代目 仲米起也さん「今年は豊漁だったので仕入れ値は下がっています」

ただ、仕入れ値が下がっても価格には反映できていないのが現状です。

安くならない？なぜ？

うなぎの柳川 仲米起也さん「ウナギ自体が下がっても、資材とか物価高がものすごいので厳しい状況には変わりない」

資材費や人件費が上がっていて、値下げは難しいといいますが、この店では、より多くの味を楽しんで欲しいと限定メニューを提供しています。

うなぎの柳川 3代目 仲米起也さん「贅沢。かなり贅沢です。ここで還元したいのでこの値段でさせていただいています」

ところ変わって熊本県五木村――

18日、ある ウナギの試食会が開かれました。

試食した人「身がしまっているが、脂がしっかりのっている」

実はこのウナギ、五木村産です。

養殖に挑戦！どんな所で？どうやって？

「ひのまる川魚商店」の木村雅史さんです。一体どこに養殖場があるのか案内してもらいました。

村の中心部から20分・・・そして30分・・・

――着きましたね？

木村雅史さん「すごいところだったでしょ」

ここは、日本有数の清流、川辺川の源流に近い場所です。木村さんは、この澄んだ水でヤマメやニジマス、そして去年からウナギの養殖を手掛けています。

木村雅史さん「『昔はウナギ食べてたんだよ』とか『川で獲って』と聞くようになって、んっ？ウナギ養殖できるんじゃないと」

6年前の豪雨など度重なる災害で損壊した村のヤマメ養殖場を、ウナギ料理店を営む木村さんが引き継ぎ、熊本市内から通いながらこつこつと再建しました。

さて・・・肝心のウナギはどこ？

――あ、ビニールハウスになっているんですね？

木村雅史さん「はい、中に」

たっぶりと水が注ぎ込む水槽に、いました、いました！元気に泳ぐ大量のウナギ！

木村雅史さん「水がきれいだからですねまったく臭みがない」

――これで何年物ぐらいですか？

木村雅史さん「ちょうど1年ぐらい」

抜群にきれいな水で育つウナギ

餌は添加物を加えず、魚粉を練ったものだそうで、源流から引いた澄んだ水で育てています。

――川の状態に近い？

木村雅史さん「かけ流し状態です」

標高の高い、山奥ならではの難点とは？

木村雅史さん「五木の冬は最低気温がマイナス11℃ぐらいまで下がったんです、今年」

暖房費によるコストの増加は避けたいところ。春先から育て始め、なるべく冬になる前までに育て上げるつもりです。

ネーミングは？

――命名は？

木村雅史さん「勝手につけているのが『熊本五木清王うなぎ』（せいおう）」

五木村の山奥で初めて育て上げた、清王うなぎ。

木村雅史さん「昔、子どものころ食べたウナギの味がします」

五木村 木下丈二 村長「ぜひ、村の特産に」

木村さんは、将来的に5トンの出荷を目指しているということです。