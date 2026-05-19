スポーツに打ち込む中学生の集大成となる“全国中学校体育大会”、通称「全中」で、相撲やハンドボールなど9つの競技が今年度で最後になります。

【写真を見る】【なぜ？】「目指す場所がなくなる」 中学生スポーツの全国大会"全中"9競技が今年度で最後に

全国大会がなくなる背景、そして中学生達の思いを取材しました。

「全中」は選手たちの目標

稽古に励むのは、阿蘇相撲愛育会のメンバーです。目標としているのが…

「全中出場します」「絶対全中出場します」「全中出場します」

ほとんどの中学生が目指していると話した「全中」ですが、相撲は今年を最後になくなります。

背景にある部活動の減少

その理由の一つが、その競技の部活動がある学校が減っていることです。

阿蘇相撲愛育会も、学校の部活動ではなく、メンバーのほとんどが学校に相撲部がないためここで稽古に励んでいます。

阿蘇相撲愛育会 江藤豊久 監督「元々、阿蘇中学校にも相撲部がありましたが、2年前に部活がなくなるとのことで、クラブの方でやってくださいというかたちで。競技人口が減ってきたので、する子はどんどん少なくなっている」

設置率20%が分かれ目に

全中は、これまで夏と冬に合わせて20競技が実施されてきました。しかし、少子化に加え、クラブチームなどが普及したことで、「部活動」の全国大会である全中の規模の見直しが進んでいました。

その結果、2022年度に中学校での設置率が20%未満だった水泳、相撲、ハンドボールなど9競技の取りやめが決まったのです。

教員の手で支える厳しさ

取りやめには、教職員の負担軽減も考慮されたといいます。

熊本県中学校体育連盟 清水宏一郎会長「運営に関してはほとんどが教員中心でやっているので、そこに関しては厳しいところがあります。その働き方改革と。全国大会も1日開催ではないので」

生徒たちの落胆

とはいえ、1～2年生には、全中で戦いたいという気持ちが残ります。

中学2年生「僕たちが目指している場所なので、なくなるのは悔しいし悲しいです。全中に出て活躍したい気持ちがあるので」

中学1年生「小学校の時は、わんぱく相撲全国大会など、たくさん大会がありましたが、中学になると試合が少なくなるから、全中がなくなるだけで響く」

ハンドボールの場合

ハンドボールも来年度から全中がなくなる競技の一つです。宇土市の鶴城中学は去年、全中で優勝を果たしました。

中学2年生「（来年度、全中で試合が）できないのは悲しいです」

中学2年生「（最後の全中も）絶対優勝しないとなと思いました」

新たな目標を設定

ただ、今の2年生は、3年生になった時に全中がないことを分かった上で入部したため、別の全国大会に目標を定めます。

中学2年生「次の春の全国大会で優勝して、3連続での優勝を目指したい」

動き出した協会

ハンドボールではこんな動きもありました。

鶴城中学校 光永和之監督「春の全国大会はクラブチームも部活動も、県の優勝チームが出場する。その夏バージョンみたいな大会を日本ハンドボール協会が作る」

日本ハンドボール協会は、全中の取りやめを受けて来年8月に、部活動とクラブチームが出場できる、より規模の大きな全国大会の開催を検討しています。

最後の全中に向けて

それでもやはり、今年が最後となる全中に中学生達は燃えています。

中学2年（相撲）「来年はなく今年が一発なので、自分の限界を超えるくらい毎日必死にトレーニング、筋トレ、相撲の基礎をしています」

中学2年（相撲）「来年はないので、今年が最後のチャンス。あと数か月なのでトレーニングとか基礎をいっぱい頑張りたいです」

中学2年（ハンドボール）「去年も先輩達が優勝している大会なので自分達も優勝できるよう頑張りたい」本一を取れるよう頑張ります

高校指導者はどう捉えているのか？

千原台高校 ハンドボール 嘉古田奨吾監督「全中がなくなっても努力を続ければ高校の全国大会で活躍できる」

熊本農業高校 相撲 早野将士監督「全中がなくなると選手がやめる恐れがあるが、続ければ高校でインターハイを目指せる」