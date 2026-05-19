ことし3月、石川県白山市で発生した大規模な地すべり。県では19日、本格復旧に向けた検討委員会が開かれました



ことし3月に石川県白山市の河合町で発生した大規模な地すべり。



県によりますと、高齢者施設の入居者など合わせて77人が現在も避難を続けています。



こうした中、19日に開かれたのは、有識者や白山市の関係者などによる地すべり対策検討委員会。

石川県農林水産部・由谷 倫也 参事：

「地すべりの発生、気候対策工事の方向性や工法、避難解除の目安、必要となる調査等について、今後の対策の方向性の検討に資することを目的として、設置したものでございます」





この日の委員会で、石川県はさらなる斜面の移動を防ぐため、6月上旬をめどに斜面の地下水を抜く工事を完了させるとしました。その後、地表の動きなどを見ながら、本格復旧に向けたボーリング調査を行っていくということです。一方で、避難解除のめどは、まだ立てられないとしています。

石川県農林水産部・由谷 倫也 参事：

「地滑りの発生にある程度、想定ができてあっての対策を打てると、あるいはかなり動きが収まってしまっているという状況を見てから検討となってまいりますので、技術的になかなかそこ(解除)が、まだ見えてこないという状況であります」



石川県では今後、万が一の崩壊等に備えた警戒体制の整備なども行っていくということです。

