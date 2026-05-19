日向坂46清水理央、息をのむ美しさで“存在感”放つグラビア 『ひなあい』での積極性も話題に
28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）には、20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から四期生の清水理央が登場する。
【別カット】息を吞むほど美しい清水理央
近年はビジュアル面でもより進化を遂げ、冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）では積極的なキャラクターで番組を盛り上げる姿がしばしば話題になっている。
今回のグラビアでは、そんな清水の力強い美しさにフィーチャー。赤いトップスをまとい、静かな空気の中で切り取られたポートレートは、その凛とした存在感を際立たせる仕上がりに。河川敷での撮影では、風を受けながら見せるナチュラルな表情と息を呑むような美しさを披露している。
なお、表紙・巻頭には同グループの正源司陽子が登場。中面には佐藤優羽も登場し、“おひさま”必読の日向坂46大特集となっている。
【別カット】息を吞むほど美しい清水理央
近年はビジュアル面でもより進化を遂げ、冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）では積極的なキャラクターで番組を盛り上げる姿がしばしば話題になっている。
今回のグラビアでは、そんな清水の力強い美しさにフィーチャー。赤いトップスをまとい、静かな空気の中で切り取られたポートレートは、その凛とした存在感を際立たせる仕上がりに。河川敷での撮影では、風を受けながら見せるナチュラルな表情と息を呑むような美しさを披露している。
なお、表紙・巻頭には同グループの正源司陽子が登場。中面には佐藤優羽も登場し、“おひさま”必読の日向坂46大特集となっている。