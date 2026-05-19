フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が18日、Instagramを更新。子どもたちとの初めてのキャンプでハプニングが起きたことを明かした。

【映像】新井恵理那のビキニ姿やキャンプでのハプニング写真

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。2026年1月9日には、Instagramで「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがりました」と長女との水着ショットを公開し、反響が寄せられていた。

子どもたちとのキャンプでハプニング

18日に更新したInstagramでは、「子どもたちに自然体験を！と、我が家は思いきってテント一式をそろえ初キャンプしてきました！野菜は切って持っていき、お肉にはBBQ味と塩レモンの下味をつけておくと…焼くだけでとっても美味しい！ホットサンドやコーヒーもいつもより美味しく感じて…外で食べるご飯ってどうしてこうも美味しいのか…感動しました」と、家族でキャンプを楽しんだ様子を報告。

しかし、「ところが、事件です。2日目の夕方。なんと、風速12メートルの南風により、おニューのテントが、ふぁーーーーーっと飛んで行きました！！！骨が3本も曲がってしまい…とほほ けががなかったのは本当に幸いでした！こうなってはもう、中もぐちゃぐちゃですから、2日目のテント泊は断念。初心者ならではの苦い思い出です。ショックはトラウマ級だったけど、せっかく全部集めたし…またリベンジしたいなぁ…！」と、強風でテントが飛ばされたトラウマ級のハプニングも報告した。

この投稿には「こんなにぐにゃぐにゃになっちゃったのね けがなくてよかった」「写真見たら想像以上の事故だった」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）