髙槌 七海 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。きのう18日、きょう19日と夏の暑さが続いていますね。



小野 和久 気象予報士：

あす20日夜から雨が降り、この暑さは落ち着きます。天気のポイントです。

小野：

あさって21日は、雨の降り方が強まる可能性があります。21日の最高気温は22度でしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

21日・木曜日は、大雨警報が発表されるくらい降り方が強まる可能性が出てきました。今後の情報にご注意ください。





あす20日の予想天気図です。

小野：

梅雨前線が大陸から長く伸びています。低気圧も近づいて来ます。



あさって21日の予想天気図です。

小野：

前線が伸び北上します。低気圧も近づいて来ます。梅雨に入ったかのような天気図です。



雨と風の予想です。

小野：

あさって21日朝にかけて、少し強めの雨が能登方面を通過する予想です。21日朝から日中にかけても雨が降りやすいでしょう。夜遅くから22日・金曜日に日付けが変わる頃、降り方が強まる予想です。ただ、朝には止んでいるというのが、このコンピューターの予想です。



19日に気象台から、8月までの3か月予報が発表されました。

小野：

気温は8月まで平年より高い状態が続くでしょう。雨量は、平均すると平年並みに近いでしょう。



髙槌：

夏はもともと暑いのに、さらに平年より高い予想なんですね。いまから体調管理をしっかりしたいです。

