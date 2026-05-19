石川県輪島市の名舟町に伝わる「御陣乗太鼓」。そのシンボルとして大切にされてきた輪島塗のパネルが地震以来、ようやく地元に帰ってきました。



石川県輪島市の名舟町の会館に運ばれた輪島塗のパネル。



6枚あわせると…



そこには、御陣乗太鼓を打ち鳴らす勇ましい男たちの姿が…

御陣乗太鼓保存会・槌谷 博之 さん：

「2年半ぶりぐらいだし、お帰りなさいという感じですよね」



長年、地元の人たちが大切にしていたパネルがようやく戻ってきました。





輪島市名舟町に伝わる「御陣乗太鼓」。

2年前の地震で、町も練習拠点の会館も被災し、人々も太鼓も避難を余儀なくされました。



今は少しずつ、県外などから依頼を受けて、伝統をつないでいます。



今月、地震で壊れた会館は、2年以上かかり、ようやく復旧することができました。



御陣乗太鼓保存会・槌谷 博之 さん：

「(ボランティアが)畳を寄付してくれたんです。輪島では、なかなかこれだけ震災後そろわないので、県外から持ってきてくれて」

今、待ち望んでいるのは、この場所に飾られていた輪島塗のパネルの修復です。



御陣乗太鼓保存会・槌谷 博之 さん：

「本当に皆、シンボルのような感じでみんな見ていましたし、大切にしていたので、一刻も早く戻ってきて欲しい」



パネルの手直しをするのは江尻浩幸さん。



幸いパネルは、大きな被害は免れたものの、汚れがひどい状態でした。



呂色師・江尻 浩幸 さん：

「汚れが積み重なっていって、結局、真っ白になるんです。その汚れをまた一から落として、漆を塗ってもう一回よみがえらせていくという、その工程の、汚れを落とすのが一番大変なんです」

地震後は、縁のある石川県白山市の浅野太鼓で預かってもらい、江尻さんは会館の復旧に合わせて、約2か月かけて修復してきました。



43年前に作られたパネルは、太鼓の打ち手だった蒔絵師の男性が丹精込めて作ったものです。



呂色師・江尻 浩幸 さん：

「太鼓もそうやけど名舟の財産かな。その人その人の特徴を完全に表しているというか、ぱっと見た瞬間、どこどこのじいじやとか、どこどこの父ちゃんやとかってぱっとわかる。やはりその点はすごいな。その後、また20年、30年持つように」



そして今月12日、手直しを終えて名舟会館に戻ってきました。

「なんか前よりも力強くなって」

「さらにきれいになって、本当に出てきそうな感じの躍動感あるし」



御陣乗太鼓保存会・槌谷 博之 さん：

「ここは名舟の住民が集まる集いの場でもあるので、本当にこれでようやく復興というか、これからだという気持ちが強いです」



陣太鼓を打ち鳴らす先人たちの勇ましい姿が、少しずつ復興に歩む人々を後押しします。

