石川県志賀町にあるトレーラーハウス型の仮設住宅の撤去作業が19日から始まりました。能登半島地震後に設置された仮設住宅の撤去はこれが初めてです。



リポート・竹背 達也 記者：

「約2年3か月にわたって被災者の住居となった仮設住宅ですが、その役目を終え、きょうから撤去作業が始まりました」



撤去作業が始まったのは、石川県志賀町の「とぎ第一団地」です。

おととしの震災後、志賀町内で初めての仮設住宅として関連団体が20戸を設置。最も多い時で13戸が利用されていました。



志賀町によりますと今回、この場所での復興公営住宅の建設が決まり、役目を終えたとしてトレーラーハウスを撤去するということです。



石川県内で震災後に仮設住宅が撤去されるのは、これが初めてです。

日本RVトレーラーハウス協会・星沢 恵一 さん：

「ゆっくり過ごせていただけたのであれば、僕らは本当にトレーラーハウス冥利に尽きると思うので、災害があった時は一人でも多くの助けになれればと思って頑張っていきたいと思います」



志賀町では、来年度末の入居を目指し、復興公営住宅の建設を進めるとしています。

