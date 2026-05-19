アイナ・ジ・エンド、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌の新曲「No Epilogue」5月29日配信決定！

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アイナ・ジ・エンドのオフィシャルXにて、5月29日に配信となるアイナ・ジ・エンドの新曲「No Epilogue」のMVティザーと思われる映像が公開された。

映像にはゴスロリの衣装を纏ったアイナ・ジ・エンド本人と思われる女性の姿が写っており、わずか数十秒のティザー映像ではあるものの、本編のMVを期待させる映像となっている。

さらに、同時にジャケ写も公開となった。

タイトルにちなみ「永遠、終わりがない、終わりの先」というキーワードより、終わりなく続く様を幾何学的な図形をループさせて作った模様を四角の中に閉じ込めることで表現。アートワークをKoki Numataが担当。

主題歌を務める映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』も5月29日(金)より全国公開とのことで、「No Epilogue」が織りなす世界観と合わせて是非劇場で体感してほしい。

●リリース情報

Digital Single

「No Epilogue」



2026年5月29日配信開始

「ルミナス - Luminous」

配信中

配信リンクはこちら

https://aina.lnk.to/Luminous

CD

『ルミナス - Luminous』

2026年7月8日発売

予約はこちら

https://aina.lnk.to/luminous_CD

●ライブ情報

『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』

詳細はこちら

https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314

関連リンク

アイナ・ジ・エンド オフィシャルサイト

https://ainatheend.jp/

『劇場版 モノノ怪』公式サイト

https://www.mononoke-movie.com/