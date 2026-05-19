アイナ・ジ・エンド、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌の新曲「No Epilogue」5月29日配信決定！
アイナ・ジ・エンドのオフィシャルXにて、5月29日に配信となるアイナ・ジ・エンドの新曲「No Epilogue」のMVティザーと思われる映像が公開された。
映像にはゴスロリの衣装を纏ったアイナ・ジ・エンド本人と思われる女性の姿が写っており、わずか数十秒のティザー映像ではあるものの、本編のMVを期待させる映像となっている。
さらに、同時にジャケ写も公開となった。
タイトルにちなみ「永遠、終わりがない、終わりの先」というキーワードより、終わりなく続く様を幾何学的な図形をループさせて作った模様を四角の中に閉じ込めることで表現。アートワークをKoki Numataが担当。
主題歌を務める映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』も5月29日(金)より全国公開とのことで、「No Epilogue」が織りなす世界観と合わせて是非劇場で体感してほしい。
●リリース情報
Digital Single
「No Epilogue」
2026年5月29日配信開始
「ルミナス - Luminous」
配信中
配信リンクはこちら
https://aina.lnk.to/Luminous
CD
『ルミナス - Luminous』
2026年7月8日発売
予約はこちら
https://aina.lnk.to/luminous_CD
●ライブ情報
『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』
詳細はこちら
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314
関連リンク
アイナ・ジ・エンド オフィシャルサイト
https://ainatheend.jp/
『劇場版 モノノ怪』公式サイト
https://www.mononoke-movie.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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