きょう午後、三重県津市の山林で火事があり、現在も延焼中です。

【現場の画像】激しい炎も… 三重･津市で山林火災 延焼中 山頂への道幅狭く消防車は現場まで近づけず 消火剤タンクを背負った隊員が山へ

火事があったのは、津市美杉町下之川の山林できょう午後3時20分頃、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと119番通報がありました。

消防車9台が出動し消火活動にあたっていますが、現在も延焼中です。

【現場の画像】延焼を続ける三重･津市の山林火災 激しく燃える様子も…

現時点で火元は特定されず

今のところけが人の情報はありません。

消防によりますと、今のところ火元は特定されていませんが、住宅などがあるエリアからは約3.6キロほど離れた山頂付近で延焼が確認されているということです。

山頂への道狭く…消防車は現場まで近づけず

午後6時過ぎから、上空からの消火活動が行われています。

一方で、山頂への道が狭いことなどから、消防車は現場まで近づけず消火剤のタンクを背負った隊員が山を登っているということです。