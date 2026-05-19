物価上昇が続く中、県内の公衆浴場でつくる組合は、銭湯の料金の値上げを早ければ今月中にも県に申請する方針です。鹿児島の銭湯が初めて500円となる可能性がある中、利用客、経営者ともに思いは複雑です。

（記者）「鹿児島市のこちらの公衆浴場も値上げし、大人は500円になりそうです」

創業およそ90年、鹿児島市易居町のかごっま温泉です。

かごっま温泉を含む鹿児島県内の公衆浴場でつくる組合は、きのう18日に総会を開き、大人料金を460円から40円値上げして500円に。12歳未満は200円、6歳未満は100円に値上げする要望書を県に提出することを決めました。

（かごっま温泉・原田孝造代表）「40円でもすごくありがたい。この厳しい（経営状況で）いろんなものが上がって大変」

組合は今年12月ごろの値上げを目指しています。

業界では、お湯を温めるための燃料代や、せっけん、シャンプーなどの資材の価格上昇が経営を圧迫しているということです。

終わりの見えない物価上昇に、利用客からはあきらめのような声も。

（利用客）「店じまいしているところも増えているから、しょうがない。飲食店と比べると値上がりが小幅だから、妥協じゃないが、行ける範囲かな」

（利用客）「仕方ない。大阪の方が高くて600円。（物価）下げてほしい。トランプいらんことやりすぎ」

かごっま温泉は、厳しい経営環境での値上げ方針に理解を求めていく考えです。一方で複雑な思いも抱いています。

（かごっま温泉・原田孝造代表）「（値上げで）大変だとか、（利用を）減らすという声は、今までの（値上げ）よりは聞こえない。イラン情勢などをみんな知っているからでしょう。市民にまた金を使わせて悪いという気持ち」

県内の銭湯 かつて300円台の時代も…九州各地で値上げ

鹿児島県内の公衆浴場でつくる組合は、銭湯の大人料金を460円から500円に40円値上げするため、早ければ今月中にも県に申請する方針です。

こちらは、2000年以降の料金の推移です。

県によりますと、▼2000年は330円でしたが、その後、段階的に値上げされ、▼2019年に400円を超え、▼今は460円となっています。組合は、今年12月ごろに500円への値上げを目指しています。

（松崎キャスター）300円台だったころもあったんですね。

（岡田キャスター）そうですね。私が子どものころは200円でした。

九州の各県で見ても、今年は料金を引き上げるところがあります。

熊本県は、今年2月に100円引き上げ550円に。宮崎県は、4月に18年ぶりに100円引き上げて450円となりました。

仮に鹿児島でも500円となれば、500円台の県は、九州で福岡、熊本に次いで3番目となります。

天然温泉の多い鹿児島ですが、組合では自助努力を続けてきたものの、値上げは避けられないということです。

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