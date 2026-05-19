鹿児島港から奄美大島・古仁屋に向かっていた「フェリーあまみ」が今月16日、エンジンの異常で引き返していたことがわかりました。運航再開の見通しは立たず、離島の修学旅行にも影響が出ています。

（記者）「フェリーあまみが係留されています。外からは作業をする人の姿は確認できません」

奄美海運によりますと、「フェリーあまみ」は今月16日午前9時ごろ、鹿児島から奄美大島・古仁屋へ向かう途中、2つあるエンジンのうち、1つが停止しました。

フェリーは鹿児島港へ引き返し、乗客1人と乗員16人にけがなどはありませんでした。

「フェリーあまみ」は鹿児島と奄美大島、喜界島、徳之島を週に2回結ぶ船で、運航再開の見通しは立っていません。このため、奄美海運は同じ航路の「フェリーきかい」を週2便から3便に増やし、対応することにしています。

奄美海運の上村聡社長は「島民に迷惑をおかけし、申し訳ない。原因究明と運航再開に全力で取り組む」とコメントしています。

このトラブルで、喜界島の喜界中学校は、2年生の修学旅行を延期しました。

学校では、トラブルの起きた今月16日にフェリーあまみで鹿児島港に向かい、長崎・福岡に行く予定でした。しかし、フェリーはトラブルで喜界島に寄港せず、延期を決めたといいます。

（喜界町立喜界中学校・西島常徳校長）「子どもたちに残念な思いをさせてしまった。時期を改めて、子どもたちに学びの場を提供できるよう、フェリーあまみやフェリーきかいを利用して日程をあわせて行きたい」

年間およそ1万6000人が利用する「フェリーあまみ」。離島の生活や経済への影響の広がりが懸念されます。

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