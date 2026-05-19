3人制バスケットボールのプロリーグ、3X3UNITEDの新シーズンが開幕しました。鹿児島がホームのエクスプローラーズ鹿児島には、社会人に大学生と、多彩なバックグラウンドの選手たちが活躍しています。

通常のバスケコートのおよそ半分のサイズで10分間・21点先取したチームが勝利する3X3。プロリーグの3X3UNITEDには全国から22チームが参加。4つのエリアに分かれ5月から3月まで10か月かけて年間優勝を目指します。

鹿児島がホームのエクスプローラーズ鹿児島。社会人や大学生など15人の選手が所属。これまで日本選手権ベスト8など結果を残してきましたが、昨シーズンは各ラウンドで予選敗退が多く、苦しみました。

峯智也選手が新キャプテンに就任

設立10年目を迎えた今シーズン、れいめい高校出身の峯智也選手が新キャプテンに就任しました。

（峯智也選手）「（高校時代は）試合にも出られずほとんど応援席、光の当たったことのない選手だった」

入間川選手との出会い「僕も頑張って試合でプレーしたい」

県立農業大学校に進学。バスケをやめようと思っていた時、チームで活躍する入間川選手に出会いました。

（峯智也選手）「（入間川さんが）好きなものに一生懸命取り組む姿がかっこよくて、僕も頑張って試合でプレーしたい」

現在は農業とバスケを両立。

（峯智也選手）「バスケと農業は似ている。きつくてもやり続ける大切さを感じている」

開幕戦。WESTエリアには5チームが所属

おととい17日の開幕戦。WESTエリアにはエクスプローラーズを含め5チームが所属。

初戦の相手は鳥取です。序盤リードを許しますが、外からのシュートを狙うと。

連続得点で1点差に。そしてスティールから池田が逆転シュート。

勢いに乗り、準決勝進出を決めました。

準決勝は1点を争う大接戦

福岡との準決勝は1点を争う大接戦が続きます。21点取った方が勝ちですが…

先に福岡が20点に。追いつきたいエクスプローラーズ。ぎりぎりの状況で入間川。これで両チームともシュート1本で勝利を掴めますが・・・。

力およばず準決勝で敗退。開幕戦は4位で終了しました。

（峯智也選手）「続けていればみなさんの前でバスケットできる。目標は変わらず優勝。鹿児島のバスケット界、3X3を熱く盛り上げたい」

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