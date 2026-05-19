今大人気のぷっくりとした「ボンボンドロップシール」。その人気の影で横行するニセモノの摘発をカメラが捉えました。

【写真を見る】小学生中心に大人気の｢ボンボンドロップシール｣ 人気に乗じた“ニセモノ”摘発の瞬間 シールの裏面には中国語が…

今、小学生を中心に幅広い層でブームとなっているのが…



（小学生）

「11冊持っている」



お気に入りのシールを集めたオリジナルの“シール帳”です。この日、名古屋市内の公園にいるほとんどの小学生が、“シール帳”を持って遊びにきていました。

シール帳の火付け役“ボンドロ”

（小学生）

「かわいいし、いろんな種類がある」



自分の好きなシールを集めて貼るだけでなく、友達と交換するなど楽しみ方は様々です。

そのブームの火付け役が…

（小学生）

「“ボンドロ”がレア」

「ボンドロが最近手に入れにくい」

「最近めっちゃ売り切れている」

Qボンボンドロップシールは人気？

「人気。みんな探して全然見つけられなくて、何か月もかかる」

横行する“ニセのボンドロ”摘発の瞬間

ぷっくり、ツヤツヤの「ボンボンドロップシール」。シールの販売元によりますと「5万枚売れればヒット」と言われるシール業界で、4月末までの累計出荷数は約2600万枚。しかし、この人気に乗じてニセモノが横行しているのです。

ことし2月。ボンボンドロップシールのニセモノ店を警察が摘発した様子を捉えた映像です。



週末、たくさんの人で賑わう名古屋市熱田区の商業施設の一角に、警察官数人が集まっています。すると、並んでいた商品が押収され、ビニール袋の中にはシールのようなものが…。

裏面の表記は中国語…

この店でニセモノのボンボンドロップシール1016冊を販売しようとして、きょう2人の男が逮捕されました。大阪府摂津市の新谷浩二容疑者41歳。そして大阪市の会社役員 髙瀬隆之容疑者39歳です。警察は2人の認否を明らかにしていません。

（松田亘哲記者）

「販売されていたニセモノシールをよく見てみると、裏面の文字が外国語になっています」



本物のシールと比べてみると、ニセモノは透明ではないことが分かります。また、裏面の表記は中国語に。正規の商品は1枚550円ほどで販売されていますが、2人は1枚280円や580円で売っていたということです。



警察は、偽物の入手ルートや売り上げなどを捜査しています。