特集「この人に聞く」今回は、先月、鹿児島銀行のトップに就任した碇山浩美新頭取です。中東情勢悪化に、異例の株高。経済を取り巻く環境が大きく変わる中、地域経済とどう向き合っていくのか聞きました。

先月1日に就任した碇山浩美頭取。鹿児島県薩摩川内市出身の63歳です。川内高校から専修大学に進み、1985年に入行。鹿児島市の卸本町支店長や融資部長などを歴任し、おととしから副頭取を務めました。

平成以降、最短の2年での頭取交代で、今年2月の会見では・・・

（会見・碇山氏）「え、2年ですよと言ってしまった。感じられた通り、え？という話だった」

交代の背景には、郡山前頭取が九州フィナンシャルグループの会長職に専念することがあります。

（碇山新頭取）「前頭取の考え。グループと銀行の役割分担を明確にした方がいいのではということと、九州フィナンシャルグループとして次の10年に向けて、課題も多いし、やることも増えたということもあって、銀行はしっかりやってほしいということだったので受けた」

就任早々直面しているのが、中東情勢の悪化による経済への影響です。

（碇山新頭取）「『資材が手に入らない。よって納期が遅れる』と、具体的に影響が出てきている。例えば枕崎のかつお節業者が連休に生産調整に入ったというような部分も顕在化している。

行員に、困り事としてしっかり客にヒアリングをしなさいと。資金繰りに対しては手伝いをというような指示を出している」

客への目配りと気配り。学生時代に打ち込んだバスケットボールの経験が生かされているようです。

（碇山新頭取）「銀行に入って10年くらいしてから、鹿児島銀行で（バスケットボールの）同好会をつくった。土曜日練習を毎週やって、試合が月に2回くらい日曜日にあるかというような感じで、結構楽しかった」

Qポジションは？

（碇山新頭取）「ポイントガード。コートの中の監督といわれるポジション。そういう意味では視野を広く持って全体を見ておかないといけないポジション。

1回、『ケミストリー』という言葉を発信して、バスケの中で化学反応を起こすチームは強いチームになるという話もした。（バスケットボールが）ベースになるところは大きいかもしれない」

碇山頭取の就任後すぐに、鹿児島銀行は興味深い取り組みを発表しました。

Qネットバンキングで法人の振込手数料ゼロを打ち出した…

（碇山新頭取）「銀行での手数料を気にする客が増えている。いろいろ振込手数料がこれだけかかると言うと、（客が）『じゃあ決済口座を分散しようか』となると我々の本意ではない。鹿児島銀行に集中してもらう代わりに、手数料免除しても構わないという考え方」

2019年に立ち上げた独自のキャッシュレス決済サービス「Payどん」。昨年度の年間決済額がついに100億円を突破しました。

全国的に地方独自のサービスが苦戦し、撤退も相次ぐ中、異例の成功事例として注目されています。

（碇山新頭取）「ありがたいことに地域貨幣的に使ってもらっているのかなと。コロナが始まって、地域振興券を地元4金融機関と一緒にやろうと声かけをしたことも追い風に。

競争しなくてもいい分野は、エリアで一緒に地元のためにやりましょうと。4金融機関一緒にやったとのは意味がある」

Qあらためて頭取として地域経済の発展に向けては

（碇山新頭取）「これから地方は鹿児島だけではなく人口減少は当たり前。人口が減れば当然に産業構造も縮小する。鹿児島が経済的に維持、発展するために、鹿児島銀行として何ができるかということを常に考えておく。

行員にも『地域経済が発展しないと鹿児島銀行も発展しない。我々が当事者』ということは常に言っている。これはずっと取り組んでいきたい」

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